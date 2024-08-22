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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları ile birlikte Bursa Vali'si Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden ve Vali Ayyıldız'ın kente önemli katkılar sunacağını belirten Başkan Bozbey, ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerle Bursalıların güvenliğini, huzurunu sağlamak ve hizmet üretmek adına birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını iletti. - BURSA