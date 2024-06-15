Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, destek çeklerini hak edene verecek

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha önce sokakta dağıtılanlar gibi değil, destek çeklerini hak edene vereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa teşkilatının bayramlaşma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, destek çeki eleştirilerine cevap verdi. Bozbey, "Bakanlığın, yasanın kriterleri var. Bu kriterler çerçevesinde gerçek ihtiyaç sahibi emeklilerimize bunları veriyoruz. Yani daha önce dağıtılanlar gibi değil. Sokakta dağıtılanlar gibi değil. Bu emeklilerimiz veya ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu kriterlerde bazı yumuşamada yaptık. Hak edene vereceğiz. Hak sahibi bu desteği alacak" ifadelerini kullandı. - BURSA