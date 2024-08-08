Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Projesi ile Özel İlgiye İhtiyaç Duyan Bireyleri Kentin Güzellikleriyle Buluşturuyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Projesi ile Özel İlgiye İhtiyaç Duyan Bireyleri Kentin Güzellikleriyle Buluşturuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Projesi ile Özel İlgiye İhtiyaç Duyan Bireyleri Kentin Güzellikleriyle Buluşturuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Turizm' projesiyle özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerin aileleriyle birlikte diğer vatandaşlar gibi kentin güzelliklerini daha yakından tanımasına imkan sunuyor. Proje, sosyal ve kültürel etkinliklerle gönüllere dokunmayı da amaçlıyor.

08.08.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Turizm' projesiyle özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerin aileleriyle birlikte diğer vatandaşlar gibi kentin güzelliklerini daha yakından tanımasına imkan sunuyor. Proje, sosyal ve kültürel etkinliklerle gönüllere dokunmayı da amaçlıyor.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir sakinlerinin ve özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerin de tarihi ve kültürel zenginlikleri yakından tanımasına imkan sağlıyor. Kentin değerleri, kentlilik bilinci ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü 'Engelsiz Turizm' projesi ile engelli bireyleri aileleriyle birlikte kentin doğal, tarihi ve turistik değerleriyle buluşturuyor. Projeyle, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tur rehberleri eşliğinde Osmangazi Panorama 1326 Fetih Müzesi, Tophane ve Mudanya'yı gezme imkanı buldu. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Engelliler Şube Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Oya Ovat, 'Engelsiz Turizm Projesi'ni bu yıl engelli öğrencilerle başlattıklarını söyledi. Projeyi online başvuru yoluyla herkese açmayı planladıklarını belirten Ovat, "Özel ihtiyaç sahibi çocukların, gençlerin ve ailelerinin projeden yararlanması için mekanların erişilebilirliği noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bursa'da bulunan tarihi ve kültürel mekanları, müzeleri henüz hiç gezmemiş, görmemiş vatandaşların, özel ihtiyaç çocuklarıyla birlikte aktivite yapabilmesi adına 'Engelsiz Turizm Projesi' çok önem taşıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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