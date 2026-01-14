Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği

Büyükşehir\'den dağ yöresine arı kovanı desteği
14.01.2026 17:57  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilere toplam 380 adet arı kovanı desteği sağladı. Başkan Mustafa Bozbey, üreticilerin desteklenmesinin kamusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kırsalda üretimi büyütmeyi, emeği yerinde güçlendirmeyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresinde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler için önemli bir desteği daha hayata geçirdi.

Bursa'da çiftçilerin üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alabilmesi amacıyla projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Harmancık, Büyükorhan, Keles ve Orhaneli ilçelerinde faaliyet gösteren 66 üreticiye toplam 380 adet arı kovanı desteğinde bulundu. BURKENT Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi'ndeki dağıtım törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Harmancık İlçe Başkanı Mustafa Güleç, Büyükşehir bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Üreticiyi desteklemek sorumluluğumuz"

Ürün alımından hibelere kadar desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan ve arı kovanlarının malzemesinin yine bölgede faaliyet gösteren Baraklı Kooperatifi'nden temin edildiğinin altını çizen Başkan Bozbey, "Mazot desteğimiz başladı. Talepleri alıyoruz. Ayrıca küçükbaş hayvancılığı geliştirmek üzerine bir projeye başlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi ve üreticiyi desteklemeyi bir tercih olarak değil, kamusal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üreten güçlü olursa o ilçe ve akabinde o kent güçlü olacaktır. Dağ yöremiz, kentimizin gıptayla bakılan önemli bir bölgesi. Burada yaşayan insanlarımızın toprağına sahip çıkarak gelir getirecek bir düzeye getirmeleri en büyük arzumuz. Üreteni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, kırsalda emeği desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu bir dayanışma meselesidir"

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgedeki üreticilerin yaralarını sarmayı, arıcılığın sürdürülebilirliğini güvence altına almayı ve kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Bozbey, "Bu destek, sadece bir kovan desteği değildir. Bu, bir dayanışma meselesidir. Bu, sosyal belediyecilik anlayışımızın yansımasıdır. Her bir kovan; üretime devam eden bir ailedir, köklerini toprağında yaşatanlardır. Biz üretimi bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Mazot, fide-fidan, tohum, damla sulama borusu ve gübre desteklerimizle üreticilerimizin yanındayız. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa yönelik projelerle, kooperatifçiliği güçlendiren çalışmalarla ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla üreten herkesin yarınına güvenle bakabildiği bir kent olmayı hedefliyoruz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Çünkü geleceğimiz de gıda güvenliğimiz de sizin üretmeye devam etmenizle güvence altında olacaktır" dedi.

Üreticiden başkan bozbey'e teşekkür

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, kırsal kalkınmaya verdiği destekler nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Konuşmanın ardından arı kovanları üreticilere teslim edildi.

Verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, bu sayede bölgedeki arıcılığın daha hızlı canlanacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu katkıların geleceğe umutla bakmalarını sağladığını ifade eden çiftçiler, desteklerinden dolay - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler
Fransa’da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı
Görüşmeler başladı Fatih Terim geri dönüş yolunda Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

19:29
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
18:50
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:40
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 19:32:32. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den dağ yöresine arı kovanı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.