Büyükşehir\'den dağ yöresine arı kovanı desteği

Kırsalda üretimi büyütmeyi, emeği yerinde güçlendirmeyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ yöresinde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler için önemli bir desteği daha hayata geçirdi.

Bursa'da çiftçilerin üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alabilmesi amacıyla projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Harmancık, Büyükorhan, Keles ve Orhaneli ilçelerinde faaliyet gösteren 66 üreticiye toplam 380 adet arı kovanı desteğinde bulundu. BURKENT Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Tesisi'ndeki dağıtım törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Harmancık İlçe Başkanı Mustafa Güleç, Büyükşehir bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Üreticiyi desteklemek sorumluluğumuz"

Ürün alımından hibelere kadar desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan ve arı kovanlarının malzemesinin yine bölgede faaliyet gösteren Baraklı Kooperatifi'nden temin edildiğinin altını çizen Başkan Bozbey, "Mazot desteğimiz başladı. Talepleri alıyoruz. Ayrıca küçükbaş hayvancılığı geliştirmek üzerine bir projeye başlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi ve üreticiyi desteklemeyi bir tercih olarak değil, kamusal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üreten güçlü olursa o ilçe ve akabinde o kent güçlü olacaktır. Dağ yöremiz, kentimizin gıptayla bakılan önemli bir bölgesi. Burada yaşayan insanlarımızın toprağına sahip çıkarak gelir getirecek bir düzeye getirmeleri en büyük arzumuz. Üreteni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, kırsalda emeği desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu bir dayanışma meselesidir"

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgedeki üreticilerin yaralarını sarmayı, arıcılığın sürdürülebilirliğini güvence altına almayı ve kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Bozbey, "Bu destek, sadece bir kovan desteği değildir. Bu, bir dayanışma meselesidir. Bu, sosyal belediyecilik anlayışımızın yansımasıdır. Her bir kovan; üretime devam eden bir ailedir, köklerini toprağında yaşatanlardır. Biz üretimi bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Mazot, fide-fidan, tohum, damla sulama borusu ve gübre desteklerimizle üreticilerimizin yanındayız. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa yönelik projelerle, kooperatifçiliği güçlendiren çalışmalarla ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla üreten herkesin yarınına güvenle bakabildiği bir kent olmayı hedefliyoruz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Çünkü geleceğimiz de gıda güvenliğimiz de sizin üretmeye devam etmenizle güvence altında olacaktır" dedi.

Üreticiden başkan bozbey'e teşekkür

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, kırsal kalkınmaya verdiği destekler nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Konuşmanın ardından arı kovanları üreticilere teslim edildi.

Verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler, bu sayede bölgedeki arıcılığın daha hızlı canlanacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu katkıların geleceğe umutla bakmalarını sağladığını ifade eden çiftçiler, desteklerinden dolay - BURSA