Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği

12.05.2022 14:27
Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği

Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda hazırladığı 'Bilişim Atölyeleri'ne yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda hazırladığı 'Bilişim Atölyeleri'ne yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bursa'da çocukların ve gençlerin eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, üreten bir nesil yetişmesi amacıyla eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmeleri için 'Bilişim Atölyeleri' oluşturan Büyükşehir Belediyesi, beşinci bilişim atölyesini Keles Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Okulu'nda hizmete açtı. Tarım Peyzaj AŞ ve Bilim Teknoloji Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan atölyenin açılışına; Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ve Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat katıldı.

Başkanvekili Fethi Yıldız, çalışmanın gelecek nesillere katkı sunacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin okulların fiziki imkanlarını iyileştirdiği gibi farklı eğitim alanlarına da destek verdiğini belirten Yıldız, gençlere yönelik bilimsel atölyeler, Science Expo, Astrofest gibi program düzenlediklerini ifade etti. Teknofest'e katılan öğrencilere destek verdiklerini ve yüksek teknolojili sanayiinin gelişimi için altyapı oluşturduklarını dile getiren Yıldız, "2018'den beri verilen robotik kodlama ve yazılım eğitimleri ile binlerce çocuğumuza kodlama dilini öğretiyoruz. Davut Zeki Arıkan Yatılı Bölge Okulu, 2021-2022 eğitim yılında bilişim atölyesi kazandırdığımız beşinci okulumuz oldu. Öğrencilerimiz bu atölyede yapacakları çalışmalarla gelecek nesillere örnek olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, eğitime yapılan yatırımların asla boşa gitmeyeceğini söyleyerek, atölyenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni bilgisayarına kavuşan öğrenciler ise, daha rahat bir ortamda kodlama eğitimi alacaklarını için mutlu olduklarını ifade etti. Öğrenciler, atölyeyi okullarına kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği
Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği
Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği
Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bilişim, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir'den eğitime teknoloji desteği - Son Dakika


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