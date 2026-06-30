Osmangazi'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Osmangazi ilçesinde 1-5 Temmuz tarihleri arasında su kesintileri yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde, Baraj Yolu Caddesi ve çevresinde 1-5 Temmuz tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacak. BUSKİ yetkilileri, çalışmaların planlanan şekilde sürdürülebilmesi için bölgede yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi. - BURSA