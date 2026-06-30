Osmangazi'de su kesintisi - Son Dakika
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Osmangazi'de su kesintisi

30.06.2026 20:27
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde 1-5 Temmuz tarihleri arasında her gün 10.00-18.00 saatlerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Osmangazi ilçesinde 1-5 Temmuz tarihleri arasında su kesintileri yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde, Baraj Yolu Caddesi ve çevresinde 1-5 Temmuz tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacak. BUSKİ yetkilileri, çalışmaların planlanan şekilde sürdürülebilmesi için bölgede yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de su kesintisi - Son Dakika

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