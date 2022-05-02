Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları - Son Dakika

Bursa'da bir araya gelen binlerce işçi, 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Bursa'da yaklaşık 3 bin kişinin iştirakiyle 1 Mayıs coşkusu yaşanıyor. Saat 12.00'den itibaren Stadyum Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, arama noktasından geçtikten sonra yürüyüş yerine geldi. 13.00 gibi başlayan yürüyüşün ardından gruplar ikinci arama noktasının ardından Kent Meydanı'na geldi. Yürüyüş esnasında sloganlar atan grup, çeşitli pankartlar açtı. Zurna ve davullar eşliğinde halaylar çeken sendikaların derneklerin üyeleri, verilen konserle de stres attı.

Yürüyüş alanında ve toplanma alanında Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden 2 bin 500 polis görev alırken, çevredeki bina ve çatılarda da geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yürüyüş yapılan yolu barikatlarla kapatan ekipler, drone ile havadan güvenlik kontrolü sağladı. - BURSA