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Bursa'da 7 katlı apartmanın giriş katında yangın korku dolu anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da 7 katlı bir apartmanın giriş katındaki hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, üst katlarda oturan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan zücaciye dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden apartman sakinleri hemen 112 Ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı müdahale sonrası yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar balkona sığındı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla tahliye etti. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.