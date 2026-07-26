Bursa\'da Ayı ile Karşılaşma

Bursa'da ormanlık alanda koruma kontrol faaliyetlerini sürdüren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanın doğal sakinlerinden biri olan ayıyla karşılaştı.

Ormanlık alanda gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında ekiplerin karşısına ayı çıktı. Ekipler ile ayı arasındaki kısa süreli karşılaşmanın ardından ayı doğal yaşam alanında yoluna devam etti. Yaban hayatının orman ekosisteminin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken ekipler, orman ekosistemini korumak amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.