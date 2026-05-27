Bursa'da Bayram Namazı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Bayram Namazı Yoğunluğu

Bursa\'da Bayram Namazı Yoğunluğu
27.05.2026 07:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Kurban Bayramı sabahı vatandaşlar camilere akın etti, dronla görüntülendi.

Bursa'da Kurban Bayramı sabahı vatandaşlar, bayram namazını kılmak için tarihi camilere akın etti. Başta Bursa Ulu Cami olmak üzere Emir Sultan Camii, Yeşil Camii, Hüdavendigar Camii ve Mihraplı Camii'nde yoğunluk yaşandı. Ulu Cami'deki yoğunluk dronla da görüntülendi.

Sabah namazıyla birlikte camilerin yolunu tutan binlerce vatandaş, bayram namazı için saf tuttu. Özellikle tarihi Ulu Cami'de yerlisinden yabancısına kadar turistler de olması dikkat çekerken, cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını eda etti.

Hutbede Kurban Bayramı'nın manevi önemine vurgu yapılırken, bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunun ifade edildi.

Küçük çocukların da babalarıyla beraber namaza geldiği, ancak erken saatte olması sebebiyle uykuya yenik düştükleri gözlendi. Bir kız çocuğunun da babası ile camide olması dikkat çekti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak dualar etti. Cami çıkışlarında oluşan yoğunluk ise bayramın manevi atmosferini gözler önüne serdi.

Yaşanan yoğunluk dron ile de havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Bayram Namazı, Kültür Sanat, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Bayram Namazı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:26
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 08:03:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Bayram Namazı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.