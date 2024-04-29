Bursa\'da Belediye Başkanları Vali Demirtaş\'ı Ziyaret Etti

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Bursa'da 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanı olarak göreve başlayan ilçe belediye başkanları, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan hazır bulundu. Belediye başkanlarıyla sohbet eden Vali Demirtaş, görevlerinde başarılar diledi. - BURSA