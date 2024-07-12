Bursa'da Berber ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Berber ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatleri Düzenlendi

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, erkek berberliği, kuaförlük ve güzellik salonu işletmelerinin çalışma gün ve saatlerine ilişkin düzenlemeler yaptı. Yeni karara göre, tüm işletmeler pazar günleri kapalı olacak ancak bazı istisnalar bulunmaktadır. Ramazan ve Kurban Bayramlarına denk gelen günler ile düğün ve sünnet törenleri gibi özel durumlarda işletmeler, belirli şartları yerine getirerek pazar günleri açılabilecektir. Karara uymayan işletmelere ise idari para cezası uygulanacaktır.

12.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da berber ve güzellik salonlarının gün ve saatleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13'üncü maddesi ile perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmeliğin 13 ve 14'üncü maddeleri doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarının ve yetkili idarelerin görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde ilimizde bulunan erkek berberliği mesleğinde faaliyet gösteren işletmelerin pazar günleri, kuaförlük mesleğinde faaliyet gösteren işletmeler ile güzellik salonu işletmeciliği mesleğinde faaliyet gösteren işletmelerin salı günleri kapalı olmasına karar verilmiş, ancak bu karar ilgili meslek kuruluşlarının bütün işletmelerin pazar günleri kapalı olması yönündeki yeni müşterek talepleri üzerine yönetmeliğin erkek berberliği, kuaförlük ve güzellik salonu işletmeciliği mesleklerinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin pazar günleri kapalı olması şeklinde revize edilmiş ve 01.07.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak, sektör temsilcilerinin müşterek talebi doğrultusunda, erkek berberliği, kuaförlük ve güzellik salonu işletmeciliği mesleklerinde faaliyet gösteren işletmelerin kapalı olduğu pazar günleri Ramazan ve Kurban Bayramlarına denk gelen günler dahil olmak üzere bir hafta öncesinde, yeni eğitim-öğretim yılına denk gelen günler dahil olmak üzere bir hafta öncesinde, düğün (damat tıraşı, gelin başı vb.) ve sünnet töreni sahipleri için davetiye ile birlikte kayıtlı olunan meslek odasına bilgi verilmesi hallerinde, valilik kararından istisna olarak pazar günleri 08.00 - 20.00 saatleri arasında iş yerlerini açabilmeleri hususunu ve alınan kararlara uymayan söz konusu işletmeler hakkında 6585 sayılı Kanunun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sünnet, Kurban, Bursa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Berber ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:41:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Berber ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement