Bursa'da Berber ve Güzellik Salonlarının Çalışma Saatleri Düzenlendi

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Bursa'da berber ve güzellik salonlarının gün ve saatleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13'üncü maddesi ile perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmeliğin 13 ve 14'üncü maddeleri doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarının ve yetkili idarelerin görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde ilimizde bulunan erkek berberliği mesleğinde faaliyet gösteren işletmelerin pazar günleri, kuaförlük mesleğinde faaliyet gösteren işletmeler ile güzellik salonu işletmeciliği mesleğinde faaliyet gösteren işletmelerin salı günleri kapalı olmasına karar verilmiş, ancak bu karar ilgili meslek kuruluşlarının bütün işletmelerin pazar günleri kapalı olması yönündeki yeni müşterek talepleri üzerine yönetmeliğin erkek berberliği, kuaförlük ve güzellik salonu işletmeciliği mesleklerinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin pazar günleri kapalı olması şeklinde revize edilmiş ve 01.07.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak, sektör temsilcilerinin müşterek talebi doğrultusunda, erkek berberliği, kuaförlük ve güzellik salonu işletmeciliği mesleklerinde faaliyet gösteren işletmelerin kapalı olduğu pazar günleri Ramazan ve Kurban Bayramlarına denk gelen günler dahil olmak üzere bir hafta öncesinde, yeni eğitim-öğretim yılına denk gelen günler dahil olmak üzere bir hafta öncesinde, düğün (damat tıraşı, gelin başı vb.) ve sünnet töreni sahipleri için davetiye ile birlikte kayıtlı olunan meslek odasına bilgi verilmesi hallerinde, valilik kararından istisna olarak pazar günleri 08.00 - 20.00 saatleri arasında iş yerlerini açabilmeleri hususunu ve alınan kararlara uymayan söz konusu işletmeler hakkında 6585 sayılı Kanunun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - BURSA