Bursa'da dağcılar yıpranan Türk bayrağını mağarada yenisiyle değiştirdi, başkandan dev bayrak - Son Dakika
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Bursa'da dağcılar yıpranan Türk bayrağını mağarada yenisiyle değiştirdi, başkandan dev bayrak

Bursa\'da dağcılar yıpranan Türk bayrağını mağarada yenisiyle değiştirdi, başkandan dev bayrak
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Bursa'da dağcılıkla uğraşan Berkehan Çelik ve Muhammed Bolat, Orhaneli'deki Kapıkaya İnkaya Mağarası'nda doğa şartlarından yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Durumu sosyal medyadan öğrenen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, gençlere daha büyük bir Türk bayrağı teslim etti.

Bursa'da dağcılık sporuyla uğraşan Uludağ Üniversitesi beden eğitimi öğretmeni mezunu Berkehan Çelik ve arkadaşı sanayide oto tamircisi olan Muhammed Bolat, Kapıkaya İnkaya Mağarası'na tırmanarak doğa şartlarından dolayı yıpranmış Türk bayrağını yenisi ile değiştirip dalgalandırdılar.

Bursalı gençler Berkehan Çelik ve Muhammed Bolat, Orhaneli yolu güzergahında bulunan Kapıkaya İnkaya Mağarası'na tırmanarak doğa şartlarından dolayı yıpranmış Türk bayrağını yenisi ile değiştirip dalgalandırdılar.

Sosyal medyada bu anlamlı davranışı duyan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır dağcı gençleri Orhaneli Belediyesi'ne davet ederek astıkları bayrağın biraz küçük olduğunu ve aynı yere asmaları için dev Türk bayrağını teslim etti.

Berkehan Çelik yaptığı açıklamada, "Dağcılıkla hobi olarak ilgileniyorum, süregelen bir sevdamızdır dağlara tırmanmak. Bir gün Bursa'dan Orhaneli'ye giderken yolda İnkaya Mağarasını gördük. Mağarada asılı olan bayrağımızın eskidiğini fark ettik. Daha önce dağcı olan Yüksel Esen abimizin bu bayrağı değiştirdiğini biliyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz. Bayrağımızın doğa şartlarından dolayı solduğu ve eskidiğini fark ederek arkadaşım Muhammed Bolat ile değiştirme kararı aldık. Mağaraya doğru bir rota planlayarak profesyonel ekipmanlarla tırmanarak yeni Türk bayrağımızı astık. Fakat bayrağımız biraz küçük geldi derken, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır bey sosyal medyadan görmüş duymuş bizi makamına davet ederek daha büyük Türk şanlı bayrağımızı bize verdi. İleriki günlerde tekrar mağaraya tırmanarak daha büyük bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.

Belediye Başkanı Tayır ise bu anlamlı davranışlarından dolayı dağcı gençlere teşekkür ederken, "Arkadaşlarımızın Kapıkaya mevkinde asmış oldukları bayrağın ebatlarının biraz küçük olduğunu gördük, kendileriyle irtibata geçerek Orhaneli'mizin kurtuluş günü olan 9 Eylül bu anlamlı bir günde daha büyük Türk bayrağını kendilerine teslim ediyoruz. Bu anlamlı bir günde arkadaşlarımız tekrar kazasız belasız mağaraya tırmanarak büyük Türk bayrağımızı dalgalandıracaklar. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da dağcılar yıpranan Türk bayrağını mağarada yenisiyle değiştirdi, başkandan dev bayrak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da dağcılar yıpranan Türk bayrağını mağarada yenisiyle değiştirdi, başkandan dev bayrak - Son Dakika
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