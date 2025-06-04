4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Haberin Videosunu İzleyin
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
04.06.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
Haber Videosu

Bursa Hayvan Pazarı'nda 4 boynuzlu koçu görenler hayrete düştü. Vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti. Koçun sahibi ise her bir boynuzuna 10 bin lira ücret istedi.

Bursa Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, 4 boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekti. Kurbanlık almak için pazara gelenler dört boynuzlu koçu görünce hayrete düştü. Ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor.

4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

"HER BOYNUZUNA 10 BİN TL İSTİYORUZ"

Gören vatandaşların hayrete düştüğünü belirten koç sahibi, "Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Bunun özelliği olduğu için o parayı istiyoruz. Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Gören vatandaşlar 'Bu ne böyle ilk defa gördüm' diyor" şeklinde konuştu.

4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

GÖREN TELEFONA SARILDI

4 boynuzlu koçu gören vatandaşlar hemen telefona sarılıp fotoğraf çekti. Koç sıra dışı görüntüsüyle kurban pazarının gözdesi oldu.

4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

SICAK HAVA KURBANLIKLARI TERLETTİ

Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor. Hayvan sahipleri, özellikle ayaklarda pişik ve sıcak çarpması riskine karşılık, kurbanlık koçların ayaklarına hortumla su tutarak serinletmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kurban, Tarım, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ömer duman:
    hata kusurlu hayvanlardan kurban olmaz 16 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    YATACAK YERİNİZ YOK 40 BİN TL AYIPTIR BEE... 13 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    papaz efendi bu olaya yaptığımız eleştirileri siliyor arkadaşlar koçun sahibi koç satılırsa billurlarını editöre vereceğine söz vermiş ondandırki billur korkusundan eleştirel yorumları siliyor 3 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    O hayvan kurban olmaz Malesef. 1 0 Yanıtla
  • Demet Özdemirel:
    Günah günah allahin bi isareti o . Onu Kesmeyin 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray’daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti
Yok böyle bir acı Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
İki kız kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi İki kız kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
Ailesini tahra ile rehin aldı Ailesini tahra ile rehin aldı
Antalya’da evsiz adam Konyaaltı Sahili’nde ölü bulundu Antalya'da evsiz adam Konyaaltı Sahili'nde ölü bulundu
Trabzon’da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş Trabzon'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş
CHP lideri Özel, ’’Koç’’ üzerinden emekli maaş hesabı yaptı CHP lideri Özel, ''Koç'' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı
Belediye mi, işçiler mi DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Dev bakır firması konkordato sürecine girdi Dev bakır firması konkordato sürecine girdi!
Depremi fırsat bilen 200’den fazla kişi hapisten kaçtı Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı

07:32
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
06:51
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
04:16
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
16:10
Tarihi karar Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
16:04
Kazdağları’nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira
Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira
16:02
Dominik Livakovic’ten ayrılık sorusuna yanıt
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt
15:58
Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı
Öfkeli baba, çocuk futbol maçında hakemi yumrukladı
15:49
Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular
Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular
15:48
Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti
Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti
15:33
Programa damga vuran an Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
15:27
Ukrayna’dan Rusya’yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik
15:26
Trump yönetimi, Biden’ın son günlerinde verdiği af kararları hakkında soruşturma açtı
Trump yönetimi, Biden'ın son günlerinde verdiği af kararları hakkında soruşturma açtı
15:21
Depremi fırsat bilen 200’den fazla kişi hapisten kaçtı
Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 11:30:47. #7.13#
SON DAKİKA: 4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.