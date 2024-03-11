Bursa\'da Emekli Polisler 3600 Ek Gösterge İçin Buluştu

Bursa'da emekli polisler 3600 ek gösterge için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu.
Türkiye'nin birçok şehrinden Bursa'ya gelerek seslerini duyurmak isteyen polis emeklileri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Basın açıklaması gerçekleştiren emekli polisler eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Polis Emeklileri adına konuşan Şahin Göçen, "Çalışırken bile aldığı ücretle geçim sıkıntısı yaşayan polisin, emekli olduğunda yarı yarıya düşen maaşı ile geçinebilmesinin imkanı yok" dedi.
"Emekli olan polislerin yarı yarıya düşen maaşla geçinebilme şansı yoktur"
Göçen sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz emekli polisler devletimizin bekası için yıllarca hiçbir karşılık beklemeden gece gündüz hafta sonu bayram seyran demeden çok zor şartlar altında çalıştık. Devletimizin bekası Milletimizin huzuru için her türlü suç ve suçluyla canımız pahasına mücadele ettik. Bu uğurda çok şehit verdik gazi verdik ama hiçbir zaman yılmadık ve yıkılmadık. Çalışırken bile aldığı ücretle geçinemeyen geçim sıkıntısı yaşayan polis, emekli olduğunda yarı yarıya düşen maaşıyla geçinebilmesinin imkanı yoktur. Biz emekli polisler çalışırken aramızda hiçbir ayrım yapılmadan çalıştık. Ancak büyük bir mücadele sonucu almış olduğumuz 3600 ek göstergede büyük bir haksızlık yapılmıştır. Yüksekokul ve fakülte mezunlarının ek göstergeleri 3600 e çıkarılmasına rağmen ortaokul ve lise mezunu emekli polislere 3600 ek gösterge verilmemiştir. Bu çok büyük bir adaletsizliktir. Eğitim farkı gözetilmeksizin bir defaya mahsus astsubaylara verildiği gibi Ortaokul ve Lise mezunu emekli polislere de 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz. Yüksek okul ve fakülte mezunu emekli polislerin ek göstergelerinin 4200'e yükseltilmesini emekli olduğumuzda kesilen emniyet hizmetleri tazminatının ve aile yardımının emeklilikte de verilmesini talep ediyoruz"
"Polis emeklilerinin maaşı asgari ücretin altında kaldı"
Türkiye'de ağır ekonomik şartlara dikkat çeken Göçen "Çalışan ve emekli tüm kesimler bu ağır hayat şartları altında ezilmekte büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bugün büyükşehirlerimizde ortalama bir dairenin kirası 15 bin lira civarındadır. Birçok emeklinin maaşı asgari ücretin altında kalmıştır. 3600 ek göstergeden faydalanamayan ortaokul mezunu 30 yıl hizmeti olan emekli bir polis memurunun maaşı 16 bin 700 lira olup ek ödemeler çıkarıldığında kök maaşı 14 bin liradır. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu düşünüldüğünde emekli polislerin açlık sınırının altında bir hayat sürdürdükleri açıkça görülmektedir. 2023 yılında yapılan son artışlarla çalışan ve emekli memur arasındaki maaş farkı çok açılmıştır. Eskiden 7 ila 8 bin olan fark bugün yaklaşık 25 bin lira civarındadır. Tarihte ilk defa memur ve memur emeklisi ayrıştırılmış memura verilen seyyanen zam memur emeklisine verilmemiştir. Bu çok büyük bir haksızlık ve büyük yanlıştır. Yapılan bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini ve memura verilen 12 bin lira seyyanen zammın memur emeklisine de verilmesini hükümetimizden talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Emekli Polisler 3600 Ek Gösterge İçin Buluştu - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.
Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.
Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?