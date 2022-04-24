Bursa'da engelsiz 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da engelsiz 23 Nisan kutlaması

24.04.2022 00:57
Bursa'da engelsiz 23 Nisan kutlaması

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu öğrencileri, Hastavuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu öğrencileri, Hastavuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu'nda, farklı engel gruplarında (zihinsel, bedensel, görme, down sendromlu, işitme ve otizmli, sosyal ekonomik olarak dezavantajlı) engelleri aşma adına farkındalık oluşturuluyor. Dezavantajlı bireylerin özgüvenlerinin oluşumuna destek olmak amacıyla müzik, el sanatları ve mutfak sanatları alanında eğitim veriliyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Okulu'ndan 120 öğrenci, öğretmen ve idarecileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını Hastavuk tesislerinde yaşadı. Tesislerde hazırlanan oyuncaklarla doyasıya oynayan çocuklar, Hastavuk'un yönetici koltuklarına da oturarak işletme ve faaliyetlerle ilgili bilgi alarak bir süre yöneticilik duygusunu tattılar. Çocuklar tarafından hazırlanan dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler de büyük beğeni topladı.

Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Bugün burada geleceğimizi temsil eden gençlerimizle beraberiz. Özellikle engelsiz yaşamı temsil eden gençlerimizi ağırlıyoruz. Yarın hepimizin potansiyel engelli olabileceğimizi bize hatırlatmaları, hayata karışmaları çok önemli. Biz onlarla güzel bir gün geçirip, bir şeyler vereceğimizi düşündük ama onlar bize bir şeyler verdiler. Hayatın anlamı ve yapılacak konuları, gelecekle ilgili bizim sorumluluklarımızı hatırlattılar. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var" dedi.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan bu çalışmada, elin uzatıldığında dokunacak yüreklerin varlığını gördük" diyen Aydemir, "Biz çocuklarımızla gülücüklerimizi paylaştık. Çok mutlu olduk. Bundan sonra da bu tür etkinliklere desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Şirket bünyesinde 2 bin 200 çalışanın 56'sını engelli vatandaşlarımızın oluşturduğunu belirten Aydemir, "Biz onlara engelsiz diyoruz. Sayımız bu sene de artarak devam edecek. Çünkü onlar bize başka değerleri, güzellikleri öğretiyorlar. Sadece engelsiz insanlarımızla değil, gençler ve çocuklarımızla ilgili de çok fazla faaliyetlerimiz var. Bunu sadece Bursa'da değil, Eskişehir, Balıkesir, Sivrihisar'da Türkiye'nin başka bölgelerinde yapıyoruz. Gençler bizim geleceğimizdir. Biz onlara bir nebze bir şey öğretiyorsak, onlar bize çok daha fazla şey öğretiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Filiz Çilingir de 23 Nisan etkinliği için firmayla iş birliği yaptıklarını ifade ederek, "Mekan olarak da fabrika bahçesini kullandık. Bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Dilerim bu firmalar çoğalarak gider. Engelsiz Yaşam Okulu hizmet olarak çok önemli. Engelli vatandaşlarımızın yanı sıra dezavantajlıların çocukları yer alıyor. Buraya 120 öğrenci ile katıldık. Firma yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Minik valinin ilk işi belediye başkanına talimat vermek oldu Minik valinin ilk işi belediye başkanına talimat vermek oldu Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı

Yıldırım Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da engelsiz 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 01:45:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da engelsiz 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement