Bursa'da Gençlerden Dev İftar Sofrası: 2 Bin Kişi Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Gençlerden Dev İftar Sofrası: 2 Bin Kişi Bir Araya Geldi

Bursa\'da Gençlerden Dev İftar Sofrası: 2 Bin Kişi Bir Araya Geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Zafer ve Namıkkemal Mahallesi'nde gençler, 2 bin kişilik dev bir iftar sofrası kurarak, mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Dron ile görüntülenen etkinlik, büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

10.03.2025 10:02  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Zafer ve Namıkkemal Mahallesi'nde oturan gençler, 2 bin kişilik iftar verdi. İki mahallenin ortasındaki caddeye kurulan bir kilometreyi bulan devasa iftar sofrası dron ile görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Zafer ve Namıkkemal mahallelerinde oturan gençler, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da mahalle sakinlerine iftar vermek için harekete geçti. Bir yemek firması ile görüşen gençler, bir yandan da para toplamaya başladı. Belediyelerin, belediye bakan adayların ve siyasilerin "İftar yemeklerinin bedelini biz karşılayalım" önerisini geri çeviren gençler önce 500 kişilik bir yemek organize etmeyi düşündü. Ancak beklediklerinden fazla ilgi gören ve ciddi manada para toplayan gençler, sayı sınırlamasını kaldırma kararı aldı.

Gençlerin bu hareketini pek çok kişi de maddi ve manevi olarak destekledi. Namık Kemal Caddesi'ni trafiğe kapatan gençler, masaları kurarak iftariyelikleri ve suları masalara yerleştirdi. İftar saatinin yaklaşması ve mahalle sakinlerinin sofraya oturmasıyla birlikte gençler yine el birliği ile yemekleri dağıtmaya başladı. İftar topunun patlaması ve okunan ezanın ardından Zafer ve Namıkkemal Mahallesi sakinleri hep birlikte büyük bir neşe içinde iftarını açtı. Mahalle sakinleri, iftarın ardından etrafı toplayıp, masa ve sandalyeleri yolun kenarına çekip yolu temizledi. Ayrıca, iftar saatindeki yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık dron ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, İftar, bursa, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Gençlerden Dev İftar Sofrası: 2 Bin Kişi Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:49 CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:09:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Gençlerden Dev İftar Sofrası: 2 Bin Kişi Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.