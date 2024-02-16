Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 7. kez düzenlendi

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılından bu yana iş arayan ve işverenleri bir araya getiren Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması bu yıl 7'nci kez kaplarını açtı. 7. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın açılış töreni Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK) ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. İletişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören'in de konferans gerçekleştireceği, insan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye'nin en çaplı organizasyonlarından biri olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, binlerce katılımcı ile sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını firmalarla buluşturdu.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak, Bursa Vali Vekili Halil Serdar Cevheroğlu, İşkur Bursa Bölge Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, SGK İl Müdürü Erhan Karaca, Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın 7'ncisini düzenlemenin heyecanı içerisinde olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak, "Bursa'nın geleceği açısından önemli olan bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Büyük bir titizlikle düzenlediğimiz 7. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nda şehrimizin refahı ve kalkınması adına işveren ve iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Şehrimizin insanları her dönem emekleri ve alın teriyle bu topraklara bereket katmıştır. Bu şehri yönetenler olarak hemşerilerimizin refahını ve mutluluğunu arttırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. İstihdam, bir toplumun kalkınmasının temel taşlarından biridir. Bir gencin ilk işini bulduğundaki heyecanına ve gururuna, ailesinin geçimini sağlayabilen bir vatandaşımızın mutluluğuna vesile olabilmek paha biçilmez bir değerdir. İstihdamı önemsiyoruz ve bu alanda önemli çalışmalar yürütmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, BUSMEK sayesinde yeni iş kolları öğrenmek için eğitim alabiliyor. BİKO ile öğrencilerimizin meslek seçiminde doğru kararlar verebilmesi amacıyla okullarda farkındalık seminerleri düzenliyoruz. Esnaf ve kadın girişimcilerimize destek veriyor, istihdamda istikrar sağlamaları adına onlara katkı sunuyoruz. Sektörlere ihtiyaçları doğrultusunda istihdam garantili eğitimler düzenliyoruz. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na bu yıl özel bireylerimizi de dahil ederek onların istihdamını arttırmaya da vesile olacağız inşallah. 274 firmanın katıldığı fuarda, iş imkanlarını iş arayan vatandaşlarımızla buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Paydaşlarımıza ve katılan firmalara teşekkür ediyor, ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kulandı.

Bursa Vali Vekili Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa'nın diğer illere örnek olacak bir istihdam politikası olduğunu dile getirerek "Bursa'nın sadece sanayi şehri değil aynı zamanda bir tarım, bir turizm şehri, bir ticaret şehri olduğunu biliyoruz. Her alanda büyümek istiyoruz. İstihdama yönelik bu organizasyonda emeği geçenlere, tüm kurumlara şahsım ve Bursa Valiliği adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bursa'nın en büyük istihdam buluşmasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İşkur Bursa Bölge Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, "Firmaların insan kaynakları yöneticileri ile iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getirerek kısa sürede uygun adayların işe yerleştirilmelerini hedefliyoruz. Firma yetkilileri, 7 bin 688 açık iş pozisyonuna uygun adayları bulmak için fuar boyunca görüşmeler gerçekleştirecekler. Ayrıca mezun olmaya yakın öğrencilerin firma stantlarındaki yetkililerden, işletmenin çalışma şartları ve imkanları hakkında bilgi almalarını ve firmalarla mezuniyet öncesi temas kurmalarını sağlamış olacağız. Etkinlikte Ahmet Şerif İzgören'in konferansı ve kişisel gelişim odaklı seminerleri de vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, katkıda bulunan paydaşlara ve firmalara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fuarın mezun olacak gençler için oldukça önemli olduğuna değinen Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Bu hafta eğitim ve iş dünyasının katılımıyla başarılı bir Mesleki Eğitim Çalıştayı gerçekleştirdik. Yine bir diğer kıymetli etkinlikte bir aradayız. İstihdam fuarı, çocuklarımızın ufkunu açacak ve tercihlerini yönlendirecek. Meslek liselerimizde 10 bin öğrencimizi mezun ediyoruz. Mezun olan gençlerimiz Türkiye çapında yüzde 15'i okudukları alanlarda işe yerleşebiliyorlar. Bursa'da yüzde 22'si öğrenim gördüğü alanlarda, yüzde 18'i ise alanı dışında işe yerleşebiliyor. Çocuklarımızın istediği, sevdiği alanda işi bulabilmesi için bu tip organizasyonlar özellikle şehir ölçeğinde çok değerli. Öğrencilerimiz için bu fuarda imkanları bir araya getiren tüm paydaşlara ve katılan firmalara çok teşekkür ediyor, iş dünyamız ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa'nın sanayi, üretim ve ticaret konusunda ülkenin lider şehirlerinden olduğunu hatırlatarak istihdam konusunu ele alan, işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

7.Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nda açılış sonrası protokol ve vatandaşlar stantları dolaştı. - BURSA