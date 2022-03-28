Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal - Son Dakika
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Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal

28.03.2022 17:56

Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte işitme engelli çocuklar, işaret diliyle anlatılan masalların gizemli dünyasına yolculuk yaptı.

Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte işitme engelli çocuklar, işaret diliyle anlatılan masalların gizemli dünyasına yolculuk yaptı.

Bursa'da hayata geçirdiği tüm sosyal ve kültürel programlarla engelli bireylere pozitif ayrıcalık uygulayan Büyükşehir Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası etkinliklerini de işitme engelli çocuklara özel hazırlanan masal dinletisi ile başlattı. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü çerçevesinde Kütüphane Haftası, bu yıl Bursa'da şenlik havasında kutlanıyor. Büyükşehir Çocuk ve Sanat Etkinlikleri adı altında düzenlenen yazar söyleşileri, atölyeler ve dinletilerle 400'e yakın öğrenci ve öğretmenin kütüphane ile buluşması hedeflenirken; Lala Şahin Paşa Kütüphanesi ayrıcalıklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nilüfer Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, masal dünyasına yolculuk gerçekleştirdi. Anadolu Masalları Eğitmeni Dilek Sertkaya, Anadolu Masallarından Altın Balta ve Kitap Okuyan Ayı masallarını sesli anlatırken; BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener de işaret diliyle çeviri yaptı. Oldukça keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, masallara işaret diliyle tepki vererek eşlik etti.

İlk defa kendisini duymayan çocuklara masal anlattığını belirten Eğitmen Dilek Sertkaya, "'Nasıl anlatırım, nasıl iletişim kurarım?' diye öncesinde bir program yaptım. Ancak burada onların gözündeki ışıltıyı görünce, planlar uçup gitti. Benim için de çok ilginç bir deneyim oldu. İşaret dili eğitmenimizin yardımıyla çok keyifli vakit geçirdik. Çocuklarımızın iyi ve başarılı birer birey olmasını istiyorsak, onlara mutlaka masal anlatmalıyız" dedi.

BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener ise daha önce işitme engelli annelere yönelik gerçekleştirdikleri pastacılık kursunun büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kütüphane Haftası etkinliklerimizde de işitme engelli çocuklarımızla bir araya geldik. Masal, onların hayal gücünün gelişmesi için çok önemli. Çocuklarımız da bu etkinlikten çok memnun kaldı" diye konuştu.

Masalları büyük bir keyifle takip eden çocuklar da ilk kez böyle bir masal dinleme imkanına sahip olduklarını belirterek, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal
Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal
Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal

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KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI KURTULMUŞ, BURSA'DA ENGELLİ BAKIM MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası, Engelli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal - Son Dakika


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