Kayhan Çarşısı'nda yaralar sarılıyor - Son Dakika
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Kayhan Çarşısı'nda yaralar sarılıyor

Kayhan Çarşısı\'nda yaralar sarılıyor
04.07.2026 20:18  Güncelleme: 20:35
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran'da çıkan yangından etkilenen Kayhan Çarşısı esnafına destek olmak için harekete geçti. Vali, milletvekilleri ve belediye yetkilileri bölgede incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi ve yaraların kısa sürede sarılacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran'da meydana gelen yangından etkilenen Kayhan Çarşısı esnafının yaralarını sarmak için harekete geçti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş Kayhan Çarşısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra esnafla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında protokol heyeti, esnafla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, kentin merkezinde ticari faaliyetin ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede yangının izlerinin en yakın zamanda giderileceğini söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini iletirken hem merkezi hükümetin hem de yerel idarelerin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yangında zarar gören yapıların yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ve yaraların kısa sürede sarılacağını dile getirdi.

Kentin kalbinde yer alan Kayhan Çarşısı'nda 30 Haziran Salı günü sabah saatlerinde çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayhan Çarşısı'nda yaralar sarılıyor - Son Dakika

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