Mimarsinan 2. Etap'ta ilk imzalar atıldı - Son Dakika
25.03.2026 14:59  Güncelleme: 15:08
Bursa-Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilk imzaları atarak, 160 konut, 19 ticari alan ve yeni park alanları oluşturmayı hedefliyor.

Bursa- Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 160 konut, 19 ticari alan, açık ve kapalı otopark ile parktan oluşacak Mimarsinan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk imza atıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen Mimarsinan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk adımı atıldı. Mimarsinan Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında; 30 bina ve 100 bağımsız bölüm yıkılarak, 160 daire, 103 araçlık kapalı otopark, açık otopark ve 555 metrekarelik park yapılacak. Yıldırım Belediyesi tarafından bölgede bulunan 64 hak sahibi ile görüşmeler devam ederken ilk imzalar da atıldı. Proje'nin ilk anlaşması; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile bölgedeki hak sahibi Ali Kaytan arasında imzalandı.

Önce ikna sonra inşa

İmar uygulamaları, kurumlar arası iş birliği, insan odaklı projelerle Bursa ve Türkiye'de kentsel dönüşüme örnek olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bakanlıklarımız ve özel sektör desteği ile ilçemizin bölgesel özelliklerini de göz önünde bulundurarak projeler hazırlıyor ve uyguluyoruz. Bu projelere başlarken temel kıstasımız ise hemşehrilerimizin rızası. Mimarsinan Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yüzde 100 uzlaşma ile hayata geçirdik. Yine bu projemizi çok kısa bir sürede tamamladık" dedi.

"Bursa bize inanıyor ve güveniyor"

Kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Kentsel dönüşüm şehrimiz için ülkemiz için zaman kaybetmeden hayata geçirilmeli. Ancak bu zorunluluğu insanlarımız için bir dayatmaya dönüştürmüyoruz. Projelerimizi, hemşehrilerimize anlatıyor, onların sürece aktif olarak katılımını sağlıyoruz. Yine insanlarımıza gerek yapım süresi gerekse kalite noktasında verdiğimiz teminatlara harfi harfine uymaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşım da hak sahipleri ile belediyemiz arasında bir güven iklimi oluşturdu. Kentsel dönüşüm deyince tereddüt yaşayan, korkuları olan insanlarımız, artık belediyemize gelerek kendileri dönüşüm talep ediyor. İnsanlarımızın bu güveni ve memnuniyeti kentsel dönüşüm hamlemizdeki en önemli gücümüz. İnsanlara güvenli modern, ulaşılabilir konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Bursa

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
