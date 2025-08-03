Bursa\'da Kentsel Dönüşüm Zorunlu ve Fırsat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bursa'daki yapı stokunun yüzde 55'inden fazlasının 2000 yılı öncesine ait olduğunu ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, "Bu çarpıcı oran, yalnızca yapıların yaşını değil, aynı zamanda artan deprem riskini, düşen hayat konforunu ve ekonomik kayıpları gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Deprem kuşağında yer alan Bursa'da, eski yapıların büyük kısmının günümüz deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmediğini belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Bu sebeple kentsel dönüşüm, sadece estetik ya da modernleşme amacıyla değil, can ve mal güvenliği açısından da kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bugün Bursa'da kentsel dönüşüm, bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olarak ele alınmalıdır. Bu sürecin başarıya ulaşması için kamunun yönlendirici rolü kadar, yatırımcıların öncü adımları ve vatandaşlarımızın desteği de büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızı bu süreçte doğru bilgilendirmek, hak endişelerini gidermek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak en temel önceliğimizdir" şeklinde konuştu.

Depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli binalarda yaşanması için herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirten Aydemir, "Vatandaşların da içinde olduğu çalışmayla modern mimari ile konforlu yaşam alanlarına kavuşulacak, mülk değeri artacak, ekonomik bir kazanç elde edilecek. Ayrıca, yeni yapılarda uygulanan enerji verimliliği sistemleri ile uzun vadeli tasarruf sağlanacak, aileler için sosyal donatı alanlarıyla desteklenen nitelikli çevreler oluşturulacaktır. Tüm bunların yanı sıra devletimiz, kentsel dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşlara kira yardımı, taşınma desteği ve yerinde dönüşüm imkanları sunarak bu değişimi kolaylaştırmaktadır" dedi.

Bursa'da kentsel dönüşüm yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu da dile getiren Aydemir, "2000 yılı öncesi yapı oranının yüksekliği, kent genelinde binlerce yapının yenilenmeye hazır olduğu anlamına gelmektedir. Günümüzde konut üretiminin yavaşlaması ve arzın daralmasıyla birlikte, kaliteli projelere olan talep artmıştır. Bu durum, özellikle markalı konut, karma kullanımlı projeler, ticari alanlar ve sosyal yaşam merkezleri gibi çok yönlü yatırımları daha cazip hale getirmektedir. Kentsel dönüşüm, yalnızca yeni binalar üretmek değil; yaşam kalitesini artırmak, şehri yeniden inşa etmek, ekonomiye ivme kazandırmak anlamına da gelmektedir. Bu düşüncede, Bursa'da atılacak her doğru adım, hem bireysel hem de toplumsal kazanç sağlayacaktır" şeklinde ifade etti.

Kentsel dönüşüm, binaları değil, hayatları dönüştürme fırsatı sunduğunun altını çizen Aydemir, "Bu sürecin sürdürülebilir, adil ve başarılı olabilmesi için şeffaf iletişim, karşılıklı güven ve ortak akıl esastır. Vatandaşlarımız için güvenli bir gelecek, yatırımcılar için kazançlı bir fırsat, Bursa için ise daha dirençli, modern ve yaşanabilir bir kent vizyonu bu dönüşümle mümkün olacaktır. Unutmayalım, evlerimiz yalnızca dört duvar değil, hayatlarımızın merkezidir" dedi. - BURSA