Bursa'da Körfez Seferleri Başlıyor - Son Dakika
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Bursa'da Körfez Seferleri Başlıyor

Bursa\'da Körfez Seferleri Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi deniz ulaşımını canlandırmak amacıyla hayata geçirilen 'Körfez seferleri', 13 Temmuz Cumartesi gününden itibaren başlıyor. Mudanya, Tirilye, Gemlik ve Kumla arasında yapılacak olan seferlerle, vatandaşlar modern teknelerle seyahat edebilecek.

11.07.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi deniz ulaşımını canlandırmak amacıyla hayata geçirilen 'Körfez seferleri', 13 Temmuz Cumartesi gününden itibaren başlıyor. Mudanya, Tirilye, Gemlik ve Kumla arasında yapılacak olan seferlerle, vatandaşlar modern teknelerle seyahat edebilecek.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesini ve sahil kenti özelliğini ön plana çıkarmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulmasına rağmen hayata geçirilemeyen şehir içi deniz ulaşımını başlatıyor. 13 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek törenin ardından Mudanya İskelesi'nden seferler başlatılacak. Mudanya, Tirilye, Gemlik ve Kumla arasında 458 kişi kapasiteli modern teknelerle yapılacak deniz ulaşımı, Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlara konforlu seyahat etme imkanı sunacak.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Cumartesi günü başlatılacak olan 'Körfez Seferleri' ile birlikte özellikle yaz döneminde deniz kültürünün geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Gemlik Körfezi'nin limanları, yerleşim merkezleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyük önem taşıdığını belirten Beşli, bu meyanda Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik ve Kumla rotasıyla yolcu taşımacılığı yapılacağını ifade etti. Beşli, "İstanbul veya yakın çevrelerden belirlenen rotalara kolay ve keyifli ulaşım sağlanabilmesi için güzergahlar ve sefer zamanlamaları, İstanbul'dan gelen BUDO seferleriyle entegre edilmiştir. İstanbul'dan BUDO ile gelenler, bu hizmetle kolayca Tirilye'ye ulaşabilecek. Aynı güzergahla İstanbul'a dönebilecek. Bu proje, Bursa'nın turizmine katkıda bulunacaktır. Şehrin deniz kimliğini de ön plana çıkartacaktır. İlk sefer 13 Temmuz'da başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenli olarak yapılacak. Yolcular, 458 kişi kapasiteli teknelerle yolculuk yapacak. Ödemelerde öncelik BursaKart sahiplerine verilecektir. Yolcu taleplerine göre zaman içerisinde revizeler yapılacak. Denizin keyfini çıkartmaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. Vatandaşlar, sefer saatleri ve ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.burulas.com.tr adresinden ulaşabilir. - BURSA

Kaynak: İHA

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