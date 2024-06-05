Bursa'da Liseli Öğrencilere Modifiyeli Araç Şovu

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Bursa'da liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda okul bahçesine gelen modifiyeli araçlar öğrencilere şov yaptı.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bursa Elektronikçiler Odası ve Motor Sporları Yardımlaşma Derneği tarafından 'Gençler Teknoloji ve Gelecek ile Buluşuyor' çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bahçesine araçlarıyla gelen modifiye tutkunları öğrencilere araçlarını tanıttı. Okulun bahçesini şenlik alanına çeviren modifiye araçlar öğrencilere seyrine unutulmaz bir gösteri sundu. Öğrenciler ise her biri sanat eseri araçları uzun süre inceleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Hayranlıkla izlediler

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Korucu, "Okulumuzda güzel bir etkinlik düzenledik. Ben bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okulumuzun bahçesinde şov yapan araçları hayranlıkla izledi" dedi.

Öğrenciler hayallerini kurduklarını araçlar ile bol bol fotoğraf çektirdiler. - BURSA