Bursa'da Liseli Öğrencilere Modifiyeli Araç Şovu - Son Dakika
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Bursa'da Liseli Öğrencilere Modifiyeli Araç Şovu

Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda okul bahçesine gelen modifiyeli araçlar, öğrencilere unutulmaz bir gösteri sundu. Modifiye tutkunları tarafından tanıtılan araçlar, öğrencilerin hayallerini süsledi ve bol bol fotoğraf çektirmelerine olanak sağladı.

05.06.2024 10:06
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Bursa'da liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda okul bahçesine gelen modifiyeli araçlar öğrencilere şov yaptı.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bursa Elektronikçiler Odası ve Motor Sporları Yardımlaşma Derneği tarafından 'Gençler Teknoloji ve Gelecek ile Buluşuyor' çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Liseli öğrencilerin talebi doğrultusunda Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bahçesine araçlarıyla gelen modifiye tutkunları öğrencilere araçlarını tanıttı. Okulun bahçesini şenlik alanına çeviren modifiye araçlar öğrencilere seyrine unutulmaz bir gösteri sundu. Öğrenciler ise her biri sanat eseri araçları uzun süre inceleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Hayranlıkla izlediler

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Korucu, "Okulumuzda güzel bir etkinlik düzenledik. Ben bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okulumuzun bahçesinde şov yapan araçları hayranlıkla izledi" dedi.

Öğrenciler hayallerini kurduklarını araçlar ile bol bol fotoğraf çektirdiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Bursa, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Liseli Öğrencilere Modifiyeli Araç Şovu - Son Dakika

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