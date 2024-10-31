Bursa'da Moda Rüzgarı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Moda Rüzgarı

Bursa\'da Moda Rüzgarı

Bursa'da düzenlenen defilede ünlü tasarımcılar yeni koleksiyonlarını tanıttı, ekonomi canlandı.

31.10.2024 15:30
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Bursa'da düzenlenen defile ile ünlü tasarımcı ve markalar yeni koleksiyonlarını moda severlerle buluşturdu.

Bursa'da gerçekleştiren moda rüzgarı, Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 17'ncisi düzenlenen organizasyonda, 17 farklı defile ile ünlü tasarımcı ve markalar yeni koleksiyonlarını moda severlerle buluşturdu. Organizasyon, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisine sahne oldu.

Organizasyon yalnızca bir moda organizasyonu olmadığının aynı zamanda Bursa'nın ekonomisine ve uluslararası imajına da katkı sağladığının altını çizen BUTTİM Başkanı Sadık Şengül, "Fashion Week Türkiye sebebiyle Bursa'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, otellerden restoranlara, yerel işletmelerden ulaşım sektörüne kadar birçok alanda canlılık yaşanmasına sebep oldu. Organizasyon boyunca şehrimizde yaşanan bu ekonomik ivmenin, uzun vadede de kentimizin ticaret ve turizmine katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Şengül, "Bursa, tarihi, kültürü ve üretim kapasitesiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. BUTTİM olarak bu zenginlikleri uluslararası arenaya taşımak ve Bursa'mızın küresel ölçekteki tanınırlığını artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ev sahipliği yaptığımız bu önemli organizasyon, şehrimizin moda ve tekstil alanında uluslararası bir çekim merkezi olma potansiyelini gözler önüne serdi. Kentimizin uluslararası cazibesini artırmaya kararlıyız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Moda Rüzgarı - Son Dakika

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