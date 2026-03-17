Bursa\'da Otoparkta Kısa Süreli Panik

Bursa'da Şehir Hastanesi otoparkında yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, küçük bir çocuk park halindeki aracın içinde bulunduğu sırada anahtar kilidine basarak kapıları kilitledi.

Durumu fark eden aile büyük panik yaşarken, çocuğu araçtan çıkarmak için zamanla yarıştı. Kapıların açılmaması üzerine aile, hızlı bir şekilde aracın camını kırarak küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar da endişeyle yaşananları izlerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan panik dolu anlar kısa sürede sona erdi. - BURSA