Bursa\'da Seyyar Bisiklet Tamiri

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir bisikletçi, yaz aylarının gelmesiyle otomobiliyle mahalleleri dolaşarak çocuk yetişkin demeden ayağa hizmet götürüyor, bakım onarım yapıyor.

Havaların ısınmasıyla depolardan çıkan bisikletler, sokaklarda daha çok görülmeye başladı. Özellikle hafta sonlarında bisikletini alan çocuklar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturuyor.

Bisiklet kullanımının artması bisikletçilerin de işlerini artırıyor. Lastik, fren, vites, koltuk, zincir gibi bakım ve onarım işlerini yapan bisikletçiler, özellikle bisikletin depodan çıkmaya başladığı bugünlerde yoğun günler geçiriyor.

Nilüfer'in Üçevler Mahallesi'nde bisikletçi dükkanı bulunan Hamdi Aktürk ise belirli günlerde bisikletçinin bulunmadığı mahallelere otomobiliyle giderek seyyar olarak çocuk yetişkin demeden ayağa hizmet götürüyor.

Aktürk, 20 yıldır bisiklet tamiri, alım ve satımı yaptığını belirterek, 15 yıldır da mahalleleri seyyar gezerek çocukların sorunlarını yerinde çözdüğünü söyledi.

Okullar kapandıktan sonra işlerinin daha da yoğunlaşacağını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Mesela her hafta pazar günleri 23 Nisan Mahallesi'ne geliyorum. Bazen Balat'a bazen başka mahallelere gidiyorum. Mahalle çocukları, bisikleti olanlar beni, geleceğim saati bilir. Otomobilimin bagajında tamir, bakım ve onarım için her türlü malzemem var. Lastik patlağı, lastik, koltuk, zincir ve balata değişimi, bedal bakımı ve değişimi gibi birçok işlemi dükkan fayatlarıyla yapıyoruz."

Hava basmanın 10 lira, lastik tamirinin 100 lira olduğunu anlatan Aktürk, "Fren bakımı parça değişmezse 50 lira. Yeni alınmış bir bisiklet toplama, ayarlarını yapma 300 lira, vitesli ise 500 lira. Bazen geç saatlere kadar çalışıyoruz." dedi.

Aktürk, çocukları ve yetişkinleri depodan çıktığı gibi bisiklete binmemeleri konusunda uyararak, "Önce bakımını yaptırmaları iyi olur. Özellikle frenleri tutmaz problem yaşayabilirler. Vitesleri ayarlanmalı. Lastikleri kontrol edilmeli. Yaza girerken sorunsuz girmek en iyisi" ifadesini kullandı.

"Ucuz etin yahnisi yavan olur" diyen Aktürk, "Piyasada çok fazla bisiklet satılıyor. Bütçeye göre kalitelisinin alınması en iyisi. Kalitesiz olanları çok arıza verir, hem çocuğu hem anne babasını üzebilir. Çocuklar çok hevesliler ama kesinlikle aşırı hız yapmasınlar. Frenlerine güvenip hız kötü sonuçlar doğurabilir. Araç trafiğine çok dikkat etsinler." diye konuştu. - BURSA