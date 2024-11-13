Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle bazı noktalarda su kesintisi uygulanacak.BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi ve civarında 14 Kasım 2024 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00 ve 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Buski yetkilileri, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. - BURSA