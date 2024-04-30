Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
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Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü

Bursa'da meydana gelen feci kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Tofaş Şahin model otomobilde bulunan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 23:14  Güncelleme: 23:16
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Bursa'da Tofaş otomobil hurdaya döndü

BURSA - Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada Tofaş Şahin model otomobilde bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Demirci idaresindeki Tofaş Şahin model otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahin marka otomobil sürücüsü Demirci ağır yaralanarak sıkıştığı otomobilden kurtarıldı. Demirci, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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