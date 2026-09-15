Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam, tam bilet 50 lira oldu - Son Dakika
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Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam, tam bilet 50 lira oldu

Bursa\'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam, tam bilet 50 lira oldu
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı oturumunda toplu ulaşım ücretlerine oy çokluğu ile yüzde 25 zam yaptı. Kararla BursaRay'da tam bilet 40 liradan 50 liraya, öğrenci bileti 10 liradan 12,50 liraya yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı oturumunda alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine oy çokluğu ile yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarının hazırladığı bilet ücret tarifelerinin belirlenmesiyle ilgili müşterek rapor meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi. Ulaşım sektöründeki oda temsilcilerinin de sürece katkı sunduğunu belirten Başkan Vekili Biba, "Ocak ayında yüzde 15 zam yapıldığında, yakıt 52 liraydı. Bugün 96 lirayı buldu. Zam oranının belirlenmesinde tüm tarafların elini taşın altına koydu. Bize gelen zam oranı neydi, son bu oranı belirledik. Kimsenin, inanın, bunu yapmak hoşuna gitmiyor. Ama ortada bir gerçek var. Bizim bu saatten sonra tartışmamız gereken husus bu değil, bizim tartışmamız gereken husus, ulaşım maliyetlerimizi nasıl düşürürürüz tartışıyoruz" dedi.

"Hedefimiz bütün otobüsleri, elektrikliye çevirmek"

Elektrikli otobüslerle ilgili ilk girişimleri başlattıklarını belirten Biba, "İlk etapta 3 tane elektrikli otobüsü aldık. Yıl sonuna kadar da 9, daha sonra 55 tane alacağız. Terminal hatlarını tamamen elektrikli otobüse çevireceğiz. Hedefimiz, bütün otobüsleri elektrikliye çevireceğiz. 3'te 1 oranında maliyetleri de düşmüş olacak. İnşallah o gün geldiğinde de, hepimizin yapmak zorunda kaldığı duruma gelmeyeceğiz" dedi.

"Yıllık 4 milyar sübvanseyi, neden yatırıma aktarmayalım"

Katkı sağlamak isteyen herkesin teklifine açık olduğunu belirten Biba, "Kimse kusura bakmasın ama bu zammı yaparken, bunun sevimli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak bir şehir yönetildiğini, bunun sürdürülebilir olduğunu biliyoruz. Biz vatandaş, bu ucuz binsin diye her ay 330 milyon belediye BURULAŞ'a sübvanse ediyoruz. Bu da yılda 4 milyarı geçen bütçe aktarıyoruz. Bu da sürdürülebilir değildir. Maliyetleri düşürecek, elektrikli otobüslere tamamen döndüğümüzde, bu 4 milyarı sübvanseye değil neden yatırıma aktarmayalım. Biz bunu yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Meclis kararı sonrası kentte uygulanacak yeni toplu ulaşım tarifesi de şu şekilde oldu:

"BursaRay'da 40 lira olan tam bilet ücreti 50 liraya, 35,60 lira olan indirimli bilet ücreti 44,50 liraya, 10 lira olan öğrenci bileti 12,50 liraya ve mezun öğrenciler için uygulanan 28 liralık bilet ücreti ise 35 lira olacak. Abonman fiyatlarında da ise 100 binişlik kişiselleştirilmiş tam abonman ücreti 3 bin 300 liradan 4 bin 125 liraya, öğrenci abonmanı ise 910 liradan bin 137,50 liraya yükseldi. Ayrıca tek kullanımlık bilet fiyatı 100 lira yerine 125 lira, boş BursaKart satış ücreti 150 lira yerine 187,50 lira ve kişiselleştirilmiş kartların yıllık vizeleme bedeli ise 200 liradan 250 liraya çıktı."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam, tam bilet 50 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam, tam bilet 50 lira oldu - Son Dakika
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