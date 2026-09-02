Bursa\'da veliler, okul yıkımı öncesi öğrencilerin taşınmasını istedi

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Dilek Özer Ortaokulu öğrencilerinin velileri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir bloku yıkılacak okuldaki öğrencilerin tamamının bir başka okulda eğitimlerine devam etmelerinin sağlanmasını istedi. Okul önünde basın açıklaması yapan veliler, 7. ve 8. sınıf öğrencileri için diğer blokta planlanan ikili eğitimin öğrenciler ve öğretmenler açısından uygun olmadığını savundu.

Dilek Özer Ortaokulu velileri, okulun A blokunun yıkım ve yeniden yapım süreci nedeniyle öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin yaşadıkları endişeleri okul önünde yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Şenkul, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Okulumuzun A binası yıkılacaktır. Bu süreçte 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin başka bir okulda tam gün eğitim görmesi, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin B binasında ikili eğitimle devam etmesi planlanmaktadır. Biz veliler olarak bu uygulamanın öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz açısından uygun olmadığını düşünüyoruz. B blokun mevcut fiziki şartları, dersliklerin durumu ve ikili eğitim nedeniyle oluşacak koşullar konusunda ciddi soru işaretlerimiz bulunmaktadır. Biz çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Tam tersine, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin uygun koşullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini istiyoruz.

Talebimiz nettir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, A binasının yıkım ve yapım süresince eğitim-öğretime uygun başka bir okula taşınmasını istiyoruz. Hiçbir öğrencimizin veya öğretmenimizin mağdur edilmesini istemiyoruz.

Özellikle 8. sınıf öğrencilerimizin sınava hazırlandığı bu dönemde eğitimlerini, öğretmenlerimizin de görevlerini sağlıklı şekilde sürdürebileceği uygun koşullarda devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız için uygun okul, öğretmenlerimiz için uygun çalışma ortamı, hepimiz için eşit ve sağlıklı eğitim şartları istiyoruz."

"AÇIK BİR KAYIRMACILIK"

Eyleme destek veren Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona ise depreme dayanıksız okullarda can güvenliği düşünülerek önlem almanın elbette takdire şayan olduğunu belirtti. Bursa İl Milli eğitim Müdürlüğü'nün bugüne kadar depreme dayanıksız binalardaki öğrencileri bir bütün halinde en yakın okula taşıdığını, bir bloku yıkılacak olan Dilek Özer Ortaokulu'na 500 metre mesafede Baise Gazioğlu Ortaokulu'nun açıldığını aktaran Rona, bu okulda ikili eğitim için gerekli fiziki imkanların bulunduğuna dikkat çekerek, "bir okulun ikili eğitime geçmesini engellemek için açık bir kayırmacılık yapılarak bir başka okulun adeta üçlü devre şeklinde eğitim yapmasını sağlamanın haksızlık olduğunu" söyledi.

Rona, "Nedense Baise Gazioğlu Ortaokulu kayrılarak ikili eğitime geçirilmemeye çalışılıyor. Bu haksızlıktır. Burada sorunu çözecek olan devlet mekanizmasıdır. Devleti temsil eden kişi sayın Bursa Valisi'dir. Buradan ona seslenelim, Dilek Özer Ortaokulu'nun çocukları da bu ülkenin çocuklarıdır. Onların da nitelikli eğitime hakkı vardır" diye konuştu.

Basın açıklamasında söz alan bir öğrenci ise "Türkiye'de maalesef LGS sınavı bir gerçektir. Bu sınav bizim hayatımızı belirlemektedir. Hangi liseye gideceğimiz bu sınav sayesinde belli oluyor. Bu süreçte bizim sınava odaklanmamız gerekiyor. Eğer biz bu sınava odaklanamazsak sınavdan gerekli başarıyla ayrılamayabiliriz" dedi.