Bursa'da lastiğin içine giren yavru kediyi çıkartmak için vatandaşlar seferber oldu.
Merkez Osmangazi ilçesinde aracın lastiğin içine giren yavru kedinin miyavlaması, herkesi ayağa kaldırdı. Tekerin içinden gelen sese yoğunlaşan vatandaşlar, ne yaptıysa yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Otomobilin bulunduğu yere çağrılan lastikçinin lastiği sökmesiyle birlikte yavru kedi alınarak serbest bırakıldı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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