Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı

27.04.2022 00:58
Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da sokak ortasına düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da sokak ortasına düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen tek motorlu eğitim uçağında bulunan Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Furkan Otkum'un cenaze namazı ikindi namazına müteakip Pendik Mevlana Camii'nde kılındı. Cenazeye Otkum'un ailesi, sözlüsü, yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Otkum'un cenazesi, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Ramazan Bayramı sonrası nişanlanacağı öğrenildi. Acılı Anne Sevim Otkum, "Arızalı uçakla çocuğumu uçurdular. Aylarca sigortası yoktu. Anne uçak arızalı dedi. Uçma oğlum dedim. Ben onu pilot edene kadar çok acı çektim. Yavrum damatlığını almıştı, onu göndermişti bana. Haftaya nişanı vardı" diyerek gözyaşı döktü. - İSTANBUL

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Pendik, Bursa, Pilot, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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