40 yıl sonra aynı bahçede: Bursa Kız Lisesi’nde nostaljik buluşma - Son Dakika
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40 yıl sonra aynı bahçede: Bursa Kız Lisesi’nde nostaljik buluşma

40 yıl sonra aynı bahçede: Bursa Kız Lisesi’nde nostaljik buluşma
09.06.2026 16:58
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Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Mantı Günü'nde, 1986 yılında Bursa Şampiyonu ve Türkiye 3.'sü olan basketbol takımı 40 yıl sonra aynı bahçede bir araya geldi. Etkinlikte mezuniyet plaketleri verildi, imza stantları ve müzik performansıyla coşku yaşandı.

Bursa Kız Lisesi mezunları, mantı gününde bir araya geldi. Bu yılın en anlamlı ve nostaljik sürprizi 1986 yılı Bursa Şampiyonu ve Türkiye 3.'sü olan basketbol takımının tam 40 yıl sonra aynı bahçede bir araya gelmesi oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, 30., 40. ve 50. yıl mezuniyet plaketi verildi.

Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneğinin düzenlediği Geleneksel Mantı Günü her yıl olduğu gibi Efsane Bando Ekibi eşliğinde Atatürk Anıtı'na gurur yürüyüşü ardından Atatürk heykeline mezunlarla birlikte çelenk sunumuyla başladı. Açılışta okuldaki gençlerin sanatla büyümesi adına yeni bir müzik aleti bağışlama sözü verildi.

Bu yılın en anlamlı ve nostaljik sürprizi ise 1986 yılı Bursa Şampiyonu ve Türkiye 3.'sü olan basketbol takımının tam 40 yıl sonra aynı bahçede bir araya gelmesi oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, 30., 40. ve 50. yıl mezuniyet plaketi verildi.

Mezun yazarlardan Safiye Aydın, Ersin Çavuşgil ve Nuri Levent Göçmenöz imza stantlarıyla etkinliğe renk kattı. Programın devamında sahne alan Ege Emektar ve Ritim Grubu, sergiledikleri hareketli ve büyüleyici performansla lise bahçesindeki coşkuyu zirveye taşıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 40 yıl sonra aynı bahçede: Bursa Kız Lisesi’nde nostaljik buluşma - Son Dakika

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