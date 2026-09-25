Bursa Nilüfer'de Ayvaköy semalarını kaplayan leylekler görsel şölen sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Nilüfer'de Ayvaköy semalarını kaplayan leylekler görsel şölen sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer\'de Ayvaköy semalarını kaplayan leylekler görsel şölen sundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sonbahar göçüne çıkan leylek sürüsü, Bursa Nilüfer'deki Ayvaköy mevkiinden geçerken gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Toplu halde süzülüp zaman zaman daireler çizen leylekler, bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde göç yolculuğuna çıkan leylek sürüsü, Ayvaköy mevkiinden geçerken gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte sıcak bölgelere doğru göç etmeye başlayan leylekler, Bursa semalarında da görülmeye başladı. Ayvaköy mevkiinden geçen çok sayıda leylek, gökyüzünde toplu halde süzülürken ortaya renkli görüntüler çıktı. Göç güzergahında ilerleyen leylek sürüsü, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünü kaplayan leylekler, zaman zaman daireler çizerek süzülürken, bu anlar görenlere adeta görsel şölen yaşattı. Sonbaharla birlikte güneye doğru hareket eden leyleklerin, göç sırasında hava akımlarından yararlanarak uzun mesafeleri enerji tasarrufuyla kat ettikleri biliniyor.

Nilüfer'in Ayvaköy mevkiinde görüntülenen leylek sürüsü, gökyüzünde oluşturduğu görüntüyle dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Bursa NilüferHayvanlarGüncelŞölenÇevreYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:49:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de Ayvaköy semalarını kaplayan leylekler görsel şölen sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei