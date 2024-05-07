Bursa'nın Kestel Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü Adem Orhan Yılmaz, Başkan Yardımcılığı'na atandı - Son Dakika
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Bursa'nın Kestel Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü Adem Orhan Yılmaz, Başkan Yardımcılığı'na atandı

Bursa\'nın Kestel Belediyesi\'nde Fen İşleri Müdürü Adem Orhan Yılmaz, Başkan Yardımcılığı\'na atandı

Kestel Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olan Adem Orhan Yılmaz, Belediye Başkanı Ferhat Erol'un talimatıyla Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Bu atama, Bursa ve Erzurum'da yaşayan hemşehrileri arasında büyük bir sevinç yarattı.

07.05.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Bursa'nın Kestel Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olan Adem Orhan Yılmaz Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un talimatıyla Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Erzurumlu bürokratın ataması Bursa ve Erzurum'da yaşayan hemşehrileri arasında büyük bir sevince neden oldu. Bursa ve diğer illerdeki Erzurum Derneklerinin yetkilileri Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Adem Orhan Yılmaz'ı arayarak söz konusu atamadan ötürü tebriklerini iletti.

Kestel Belediyesi sosyal medya paylaşımında ilgili atamayı şöyle duyurdu: "Belediye Başkanımızın takdirleriyle, Teknik Başkan Yardımcımız, daha önce belediyemizde Fen İşleri Müdürümüz olan 'Adem Orhan Yılmaz' olmuştur. Kendilerini tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'nın Kestel Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü Adem Orhan Yılmaz, Başkan Yardımcılığı'na atandı - Son Dakika

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