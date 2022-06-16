Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı

16.06.2022 15:03

Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılıBURSA Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilişinin 8'inci yıldönümünde ICOMOS Uluslararası Anııtlar ve Sitler Günü Etkinliği çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Alan Başkanlığı işbirliğinde "Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik...

Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı

BURSA Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilişinin 8'inci yıldönümünde ICOMOS Uluslararası Anııtlar ve Sitler Günü Etkinliği çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Alan Başkanlığı işbirliğinde "Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Paneli ve Sergisi" düzenlendi.

Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 19 alanın fotoğraflarının yer aldığı Tayyare Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına; Vali Yardımcı Mustafa Gündoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Türkiye ICOMOS Temsilcisi Zeynep Gül Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin ardından yapılan Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Paneli'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa'nın 8500 yıllık çevre yerleşiminden 2500 yıllık şehir yerleşimine uzanan, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu hatırlattı. Bursa'nın kültürel zenginliğine dikkat çeken Şahin, "Bu projede olmak, sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her biri ayrı zenginlik olan adetlerimiz, geleneklerimiz ve göreneklerimizle zengin bir kültürel mirasımız var. Bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkıp, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu da Bursa'nın dünya miras listesine girişinin 8'inci yılını kutladıklarını hatırlattı. Bursa'nın 2000 yılında geçici listeye, 2014 yılında ise UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini kaydeden Dostoğlu, "Bu süreç için gerçekten çok büyük uğraş verildi. Bu büyük bir sorumluluk ve sürdürülmesi için gerekenlerin yapılması gerekir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Paneli'nin moderatörlüğünü, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu yaptı.

ICOMOS Uluslararası Başkan Yardımcı Prof.Dr. Zeynep Gül Ünal, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Yıldırım Esen, Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Banu Gökmen Erdoğan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nejan Huvaj, kültürel miras alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılacakları Türkiye ve dünyadan örneklerle anlattı.

Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı
Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı
Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı
Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı

YORUMLAR
500
Bursa'da ana sınıflarına yönelik bilim şenliği düzenlendi Bursa'da ana sınıflarına yönelik bilim şenliği düzenlendi 'Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi düzenlendi 'Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi düzenlendi
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement