Osmangazi’de su kesintisi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi: "BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi; Gülbahçe Mahallesi: İnönü Caddesi batısı, 5. Gazi Sokak, Tarla Başı Sokak güneyi, 8. Doğan Sokak kuzeyinde kalan cadde ve sokaklar, Selamet Mahallesi; 7. Çakır Sokak, Beşyol Sokak güneyi, Zekibey Sokak, 4.Hürriyet Sokak kuzeyinde kalan cadde ve sokaklar, Koğukçınar Mahallesi; 11.Güzel Sokak güneyi, 5.Hürriyet Sokak, 1.Çınar Caddesi, 2. Kavasoğlu Sokak doğusu, 6. Huzur Sokak kuzeyinde kalan cadde ve sokaklarda 18 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. "