Bursa Özel Hayat Hastanesi'nden Yüksek Hasta Memnuniyeti - Son Dakika
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Bursa Özel Hayat Hastanesi'nden Yüksek Hasta Memnuniyeti

Bursa Özel Hayat Hastanesi\'nden Yüksek Hasta Memnuniyeti
22.07.2025 12:51
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Bursa Özel Hayat Hastanesi, 2024'te %99,38 memnuniyetle sağlık hizmetlerinde başarı sağladı.

Bursa Özel Hayat Hastanesi, Haziran 2024-2025 döneminde sunduğu sağlık hizmetleriyle 360 bine yakın ayaktan ve 45 binin üzerinde yatan hastaya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Sağlıkta kalite ve hasta odaklı hizmet anlayışını merkezine alan Hayat Hastanesi, yıl boyunca düzenli olarak yürütülen memnuniyet anketleriyle yüzde 99'un üzerinde genel memnuniyet oranına ulaştı.

Hasta ve hasta yakınlarıyla birebir yapılan görüşmelerde, her ay ortalama 535 kişiyle değerlendirme yapılırken, yıl genelinde 6 bin 420 kişinin görüşleri sistematik biçimde analiz edildi. Anketlerde; hastaların hastaneyi tercih nedenlerinden tedavi sürecindeki hekim memnuniyetine, kayıt-karşılama personelinden hemşirelik hizmetlerine ve temizlik, yemek, otopark gibi destek hizmetlerine kadar pek çok başlık ayrıntılı olarak değerlendirildi.

"Hasta memnuniyeti bizim için bir kültürdür"

Bursa Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Fatih Özkul, elde edilen memnuniyet oranına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti bizim için sadece bir hedef değil, bir kültürdür. Tüm hekimlerimiz, sağlık personelimiz ve destek ekiplerimizle birlikte bu kültürü büyütmeye kararlıyız" dedi.

Değerlendirmesinde, "2024 yılında ulaştığımız yüzde 98'in üzerindeki memnuniyet oranı, hastalarımıza ve hasta yakınlarına duyduğumuz sorumluluğun ve özverili çalışmalarımızın bir sonucudur" diyen Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Fatih Özkul, "2023 yılında almış olduğumuz JCI Kalite Belgesi, kurumumuzu uluslararası düzeyde bir sağlık hizmeti sağlayıcısı konumuna taşırken, Sağlık Bakanlığı'nın son Kalite Değerlendirme Puanı olan yüzde 99,38 de bu başarıyı perçinlemiştir. Yakaladığımız bu ivme ile Bursa'mızın hastanesi olarak temel ilkelerimizden ödün vermeden hizmet sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hasta memnuniyet anketlerini titizlikle takip ediyoruz"

Hastane Müdürü Nurten Molla da hasta memnuniyetine verdikleri önemi ifade ederken "Hasta memnuniyet anketlerini aylık olarak titizlikle yürütüyor, takip ediyor ve geri bildirimleri tüm birimlerle paylaşıyoruz. Gelişime açık alanları belirleyip hızla aksiyon alıyoruz. Bu yaklaşımımızın sonucu olarak hem hasta deneyimi hem de hizmet kalitemiz istikrarlı bir şekilde artıyor" dedi.

Bursa Özel Hayat Hastanesi yönetimi, hasta odaklı anlayışını geliştirerek yenilikçi ve kaliteli hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, hasta memnuniyetinde istikrarlı yükselişi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Özel Hayat Hastanesi'nden Yüksek Hasta Memnuniyeti - Son Dakika

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