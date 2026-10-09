Bursa Yıldırım'da köpek çiftliği nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da köpek çiftliği nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü

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Bursa Yıldırım'da Mollaarap Mahallesi'ndeki köpek çiftliğinden yayıldığı iddia edilen koku, kirlilik ve havlama sesleri sakinleri sokağa döktü. Muhtar ile işletme sahibi arasındaki telefon görüşmesinde iddia edilen ifadeler tepki çekerken, sakinler yetkililerden çözüm bekliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle sakinleri, bir köpek çiftliğinden yayıldığını iddia ettikleri kötü koku, çevre kirliliği ve kesilmeyen havlama sesleri nedeniyle sokağa döküldü. Sorunun uzun süredir devam ettiğini öne süren vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklerken, mahalle muhtarı ile işletme sahibi arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesindeki ifadeler tepki çekti.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi Gaipler Sokak'ta bulunan köpek çiftliğinde yaşandı. İddiaya göre çiftlikte bulunan köpeklerden kaynaklanan kötü koku ve çevreye yayılan atıklar mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilerken, günün her saatinde devam eden havlama sesleri de bölgede huzursuzluğa neden oldu.

Özellikle gece saatlerinde artan gürültü nedeniyle uyumakta zorluk çektiklerini belirten mahalle sakinleri, sorunun uzun süredir çözülemediğini iddia etti. Mahallede yaşayan bazı aileler, yeni doğan bebeklerin bile havlama sesleri nedeniyle uyuyamadığını ve sürekli ağladığını öne sürdü.

Yaşadıkları sıkıntıyı duyurmak isteyen vatandaşlar, Gaipler Sokak'ta bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinlerine destek veren Mollaarap Mahallesi Muhtarı Mustafa Onaran da bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşların şikayetlerini dinledi.

Muhtar ile işletme sahibi arasındaki görüşme tepki çekti

Mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine köpek çiftliğinin sahibi olduğu belirtilen Celal Kaplan'ı telefonla arayan Muhtar Mustafa Onaran'ın, yaşanan rahatsızlığı aktararak köpeklerin bulunduğu alanın taşınmasını talep ettiği belirtildi. Telefon görüşmesinde Kaplan'ın köpekleri kaldırmayacağını ifade ederek, "Kaldırmıyorum. Oraya dokunun da görelim. Belediye de dokunamaz, kimse kaldırmaz" dediği iddia edildi.

Mahalle sakinleri, görüşmede dile getirildiği öne sürülen sözlerin kendilerini daha da endişelendirdiğini belirterek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi. Koku ve gürültü nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade eden vatandaşlar, ilgili kurumların bölgede inceleme yaparak gerekli adımları atmasını talep etti. Olayla ilgili mahalle sakinlerinin şikayetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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