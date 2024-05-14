Bursalı Psikologlar Dünya Psikologlar Gününde Buluştu - Son Dakika
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Bursalı Psikologlar Dünya Psikologlar Gününde Buluştu

Bursalı Psikologlar Dünya Psikologlar Gününde Buluştu

Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi, 10 Mayıs Dünya Psikologlar gününde bir araya geldi. Yemekli bir organizasyonda buluşan dernek üyeleri, mesleğin sorunlarını konuştu ve eğlendi. Etkinliğe İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i temsilen Meclis Üyesi Tuğçe Savaş da katıldı.

14.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Bursalı psikologlar 10 Mayıs Dünya Psikologlar gününde bir araya geldi.

Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Yönetimi, 10 Mayıs Dünya Psikologlar gününde meslektaşlarını unutmadı. Yemekli bir organizasyonda buluşan dernek üyeleri, hem mesleğin sorunlarını konuştu hem de müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Düzenlenen etkinliğe İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i temsilen Meclis Üyesi Tuğçe Savaş da katıldı.

YÖK'ün, psikoloji bölümlerine baraj ve kontenjan getirmesi gerektiğini belirten Türk Psikologlar Derneği Bursa Şube Başkanı Ali Demirel, "Psikologlar meslek kanunu, serbest çalışma hakları ve ruh sağlığı yasasının da bir an önce meclis çatısı altında görüşülmesi ve halk sağlığını gözetecek şekilde sonuçlanması konusunda temennilerimiz var" dedi.

Psikoloji bölümünün açık öğretime açılması sürecinde Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi yönetim kuruluyla görüşme yaptıklarını ve destek verdiklerini belirten İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, mecliste psikologların sesi olup sorunların çözümüne ilişkin katkı sağlama sözü verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız ile Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş da Dünya Psikologlar Gününü kutladılar.

Mesleğe 25 yıl ve üstü emek veren psikologlara 'Anı belgesi' verilirken, mesleğe yeni adım atacak olan psikoloji bölümü öğrencilerine de 'Aramıza hoş geldiniz' armağan edildi.

Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ali Demirel, Başkan Yardımcısı Gizem Arsal, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Kartum, İlgen Aydın, Hacer Sayan ve Özden Gülen gecenin sonunda davetlilerle topluca fotoğraf çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursalı Psikologlar Dünya Psikologlar Gününde Buluştu - Son Dakika

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