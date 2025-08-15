Bursaspor'dan SMA'ya Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursaspor'dan SMA'ya Destek

Bursaspor\'dan SMA\'ya Destek
15.08.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, SMA hastası Çağan Ata için Eskişehirspor maçındaki forma sponsorluğunun gelirini bağışlayacak.

Bursaspor, SMA Tip-1 hastası Çağan Ata Taran'ın tedavisine destek olmak amacıyla Eskişehirspor maçı için forma göğüs sponsorluğu gelirini bağışlayacağını açıkladı.

Bursaspor, SMA Tip-1 hastası Çağan Ata Taran için anlamlı bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza attı. Bursa'da yaşayan Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin oğlu olan Çağan Ata'ya, doğum sonrası alınan topuk kanı taraması sonucunda SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Tedavi için gereken gen terapisinin yüksek maliyeti nedeniyle aile, Valilik onayı ile yardım kampanyası başlattı.

Eskişehirspor maçında forma göğüs sponsoru

Zamanla yarışan tedavi sürecinde, önceki dönem yöneticilerden Hakan Dinçtürk, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Eskişehirspor maçında "Çağan Ata Taran" adına forma göğüs sponsoru oldu. Takım, ısınmaya küçük bebeğin kampanya görseliyle çıkacak.

Tüm gelir tedaviye bağışlanacak

Bursaspor Kulübü, bu özel maçta elde edilecek forma sponsorluğu gelirinin tamamını Çağan Ata'nın tedavisine bağışlayacağını duyurdu. Ayrıca oyuncular, sahaya kampanya afişi ile çıkacak. Kulüp, Bursa halkı ve taraftarlara çağrı yaparak bu hayati mücadelede destek istedi.

"Çağan Ata'nın bu mücadelesinde Bursa halkının ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'ye örnek olmuş büyük Bursaspor taraftarının onu yalnız bırakmayacağını biliyoruz."

Kampanya hesap bilgileri

Valilik izin numarası: 16.2025.3129

TL: TR28 0013 4000 0247 4457 5000 01

USD: TR98 0013 4000 0247 4457 5000 02

EUR: TR71 0013 4000 0247 4457 5000 03 - BURSA

Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Bursaspor, Sağlık, Yerel, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursaspor'dan SMA'ya Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İzmir için korkutan uyarı 1 milyon kişi susuzluk riski altında İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia ''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Erdal Türkmen’in şaşırtan yeni hayatı Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
23:30
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
14:12
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
14:06
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi
13:55
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
13:48
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 09:54:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bursaspor'dan SMA'ya Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.