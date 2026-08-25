BUSKİ Duyurdu: Yıldırım ve Orhangazi'de Su Kesintisi
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıkmalada şu cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi; Ankara Yolu ve Duraner Caddesinin güneyi. 23. Cadde, Çömlekçi Sokak, 40. ve 42. sokaklar ile çevreleyen bölge (158. Sokak, 21. ve 22. Cadde dahil) 25 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi; Ankara Yolu Caddesinin güneyi, Deliçay, Şehitler Caddesi ve Aslı Sokak ile çevrelenen bölgede, 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Orhangazi İlçesi; Bursa Yalova Yolu alt kısımları, Örnekköy, Fatih, Muradiye mahalleleri, Fabrikalar Bölgesi ve civarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 00.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."
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