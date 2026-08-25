BUSKİ Duyurdu: Yıldırım ve Orhangazi'de Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıkmalada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi; Ankara Yolu ve Duraner Caddesinin güneyi. 23. Cadde, Çömlekçi Sokak, 40. ve 42. sokaklar ile çevreleyen bölge (158. Sokak, 21. ve 22. Cadde dahil) 25 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi; Ankara Yolu Caddesinin güneyi, Deliçay, Şehitler Caddesi ve Aslı Sokak ile çevrelenen bölgede, 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Orhangazi İlçesi; Bursa Yalova Yolu alt kısımları, Örnekköy, Fatih, Muradiye mahalleleri, Fabrikalar Bölgesi ve civarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 00.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."