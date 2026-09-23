BUSKİ Nilüfer Alaaddinbey'de 24 Eylül'de 09.00-16.00 arası su kesintisi uygulayacak

BUSKİ Nilüfer Alaaddinbey'de 24 Eylül'de 09.00-16.00 arası su kesintisi uygulayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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BUSKİ, Nilüfer Alaaddinbey Mahallesi'nde Atilla Tatveren Caddesi, Nilüfer Cadde, 611. Sokak ve 646. Sokak arasında kalan bölge ve civarında 24 Eylül 2026'da 09.00-16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Alaaddinbey Mahallesi; Atilla Tatveren Caddesi, Nilüfer Cadde, 611. Sokak ve 646. Sokak arasında kalan bölge ve civarında 24 Eylül 2026 tarihinde 09: 00 - 16: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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