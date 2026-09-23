BUSKİ Nilüfer Alaaddinbey'de 24 Eylül'de 09.00-16.00 arası su kesintisi uygulayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Alaaddinbey Mahallesi; Atilla Tatveren Caddesi, Nilüfer Cadde, 611. Sokak ve 646. Sokak arasında kalan bölge ve civarında 24 Eylül 2026 tarihinde 09: 00 - 16: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.