BUÜ'de Akreditasyon Belgesi Töreni - Son Dakika
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BUÜ'de Akreditasyon Belgesi Töreni

BUÜ\'de Akreditasyon Belgesi Töreni
23.06.2026 10:30
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde akredite edilen yeni bölümlere belgeleri takdim edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde akredite edilen bölümler için düzenlenen "FEDEK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni", akademik ve idari kadronun katılımıyla Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binasında gerçekleştirildi.

Üniversitenin kalite odaklı eğitim vizyonunun bir parçası olarak düzenlenen törende, başarı gösteren 4 yeni bölüme belgeleri takdim edildi.

"Akreditasyon, sürdürülebilir başarının kritik göstergesidir"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün "Araştırma Üniversitesi" ligindeki güçlü konumunu korumak için akreditasyon süreçlerinin temel gösterge olduğunu vurguladı. Akademik başarının yalnızca yayın sayılarından ibaret olmadığını belirten Rektör Yılmaz, kalitenin tescillenmesinin sürdürülebilir başarı için kritik önem taşıdığını ifade etti. Akreditasyon belgelerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) etiketlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yılmaz, göreve geldiklerinde 20'li rakamlarda olan akredite program sayısını kısa sürede 40'ın üzerine çıkardıklarını açıkladı. Yıl sonu hedeflerinin bu sayıyı 50'ye ulaştırmak olduğunu kaydeden Rektör Yılmaz, kontenjan politikaları nedeniyle önümüzdeki yıllarda üniversiteler arası rekabetin çok daha sertleşeceğini belirtti. Akreditasyonun,nitelikli öğrenci tercihlerinde belirleyici bir kalite etiketine dönüştüğünü dile getiren Yılmaz; sürece büyük emek veren fakülte yönetimi ile tüm öğretim üyelerine teşekkür etti.

"Hedefimiz, akredite program sayımızı 10'a çıkarmak"

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise üniversitenin bilimsel donanıma sahip bireyler yetiştirme ve özgün bilgi üreterek toplumsal gelişime katkı sağlama misyonunun altını çizdi. Fakülte bünyesinde son iki yılda akreditasyon süreçlerinde önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Dekan Osman; Arkeoloji ve Biyoloji bölümlerinin ardından Psikoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile Fizik bölümlerinin de bu süreci tamamlayarak akredite program sayısını 6'ya çıkardığını ifade etti. Bu başarının tüm akademik ve idari personelin ortak çalışmasının bir ürünü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bilgen Osman, önümüzdeki süreçte Kimya, Tarih, Felsefe ve Coğrafya bölümlerinin de başvurularını tamamladığını ve hedeflerinin toplam akredite program sayısını 10'a ulaştırarak eğitim kalitesini sürekli yukarı taşımak olduğunu sözlerine ekledi.

Tören, akreditasyon almaya hak kazanan bölümlere belgelerinin takdim edilmesi ve anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Eğitim, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BUÜ'de Akreditasyon Belgesi Töreni - Son Dakika

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