BUÜ'den İşitme Engellilere Destek Protokolü - Son Dakika
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BUÜ'den İşitme Engellilere Destek Protokolü

BUÜ\'den İşitme Engellilere Destek Protokolü
24.06.2026 10:34
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Bursa Uludağ Üniversitesi, atık piller aracılığıyla işitme engellilere teknik destek sağlamak için protokol imzaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda çevre bilincini artıracak ve işitme engelli bireylere destek sağlayacak anlamlı bir protokole imza attı.

Rektörlük binasında düzenlenen imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Kartanesi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Sahibi Enis Özgünay, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt, Atık Yönetim Merkezi Koordinatörü Serkan Karakaya ve Çevre Mühendisi İrem Sevgi Yorgancı katıldı.

İki kurum arasında hayata geçirilen iş birliği kapsamında, kampüs genelinde toplanacak atık piller sayesinde işitme engelli öğrencilerin ve vatandaşların işitme cihazı pil, bakım, onarım ve temizlik gibi ihtiyaçlarına destek verilmesi hedefleniyor.

Törende projenin önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, üniversitede sürdürülebilirliği sağlamak, çevre ve atık bilincini güçlü kılmak adına bu tür etkinlikleri kararlılıkla yürüttüklerini belirtti. Personel ve öğrenciler ile birlikte 65 binden fazla büyük bir nüfusa sahip olan üniversite yerleşkelerinde yoğun bir pil kullanımı olduğunu ifade eden Çiftçi, tabiata bırakıldığında çevreye ciddi zararlar veren bu pillerin doğru yöntemlerle toplanıp imha edilmesinin hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Bu projeyi sadece çevre odaklı bir hareket olarak görmediklerini belirten Rektör Yardımcısı; kampüsten toplanan piller karşılığında işitme engelli öğrenci ve personele işitme cihazı bakımı, onarımı ve teknik destek gibi hizmetlerin sunulacak olmasının, üniversitenin toplumsal fayda ve farkındalık misyonuyla tam bir uyum sağladığını sözlerine ekledi.

Kartanesi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Sahibi Enis Özgünay ise törende yaptığı değerlendirmede, sıradan atıkların aksine pillerin maddi bir geri dönüş avantajı sunmaması sebebiyle bugüne kadar bu alanda yeterince adım atılmadığını söyledi. BUÜ Sıfır Atık Vakfı ve üniversite yönetiminin destekleriyle Bursa'da çevre adına çok büyük bir adım attıklarını belirten Özgünay, kampüsten toplanacak pillerin tamamen bir bağış modeliyle teslim alınacağını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirmiş tek kuruluşu olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine (TAP) ücretsiz olarak ulaştırılacağını açıkladı. Proje sayesinde bu pillerden herhangi bir ticari kazanç sağlanmaksızın, doğanın korunmasına katkı sunarken aynı zamanda işitme engelli bireylere sponsorluk ve teknik servis desteklerini sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tören, imzaların ardından gerçekleşen fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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