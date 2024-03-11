BUÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri Ramazan Sokağı oluşturdu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, içerisinde bulundukları ramazan ayı vesilesiyle fakülte binası içerisindeki koridoru boydan boya mahya, tablo, şiir ve bilgilendirici panolarla süsleyerek bir Ramazan Sokağı oluşturdu.
BUÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri, daha önce benzerine rastlanmayan özel bir projeye imza attı. İçerisinde sınıf, kütüphane ve toplantı salonlarının olduğu bina içerisindeki uzun koridoru ramazan temalı çalışmalarla donatan Uniar, Genç Düşünce,İslam Tarihi,Geçerken, Ümmet, Kıraat,Fıkıh, Dünya Diller, Uipve Genç Mütefekkir isimli topluluklar, ramazan ruhunun en iyi şekilde hissedilmesi için emek verdi. Ramazan Sokağı adı verilen çalışmanın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Ramazan Sokağı'nın açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, mübarek ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Manevi iklimi ile Müslümanlar için özel bir ayın içerisinde olduklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "İçerisinde bulunduğumuz bu özel günler vesilesiyle Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Dünya üzerindeki mazlumlara yardım etsin. Filistinli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi muzaffer eylesin. Ramazan ayı vesilesiyle son derece güzel bir projeye imza atan başta İlahiyat Fakültemizin yöneticilerine ve öğrenci topluluğumuza teşekkür ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz ayın farkındalığını artıracak bir çalışma yapılmış. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu faaliyetin sadece fakültemizle sınırlı kalmaması gerekiyor. Görükle kampüsümüzde de benzeri projeler hayata geçirilebilir. Tekrar emeği geçenleri tebrik ediyor, Ramazan Sokağı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
Müslümanlar için farklı bir iklimi ifade ediyor
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ise öğrenci topluluklarının ramazan ayı vesilesiyle özel bir etkinliğe imza atmak istediklerine dikkati çekti. Ramazan ayının Müslümanlar için farklı bir iklimi ifade ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Kaya; "Dolayısıyla bu farklılığın bir takım etkinliklerle ortaya konması gerekmektedir. Ramazan'ın geldiğinin, başladığının hissedilmesi ve bunların sağlanması için programlar tertip edilmesi de ayrıca önem arz etmektedir. Öğrenci arkadaşlarımız da böyle bir etkinliği tertiplediler, programladılar ve gerçekleştirdiler. Ben kendilerine böyle bir organizasyon yapmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Hepimiz ramazan ayının geldiğinin farkındayız. Ancak bu farkındalık yeterli midir? Daha da belirginleştirmek icap eder. Birçok etkinlikte bunu yapıyoruz, sokakları süslüyoruz. Elbette bunlar da yapılmalıdır. Ramazanın gelişi toplum olarak hissettirilmeli ve bununla ilgili farkındalıklar daha fazla oluşturulmalıdır. Bu konuda hepimize görevler düşmektedir. Bu vesileyle programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından davetliler hep birlikte Ramazan Sokağı'nı gezdi. Öğrenciler, yaptıkları çalışmalar hakkında hocalarını bilgilendirdi. - BURSA
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