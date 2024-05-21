Çerkezlerin sürgününün 160. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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Çerkezlerin vatanlarından sürgün edilişinin 160. yılında hayatını kaybedenler için Düzce Adige Kültür Derneği tarafından mevlit okutuldu.

Çarlık Rusya'sında 1864 tarihinden itibaren Çarın baskılarıyla vatandaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Sürgün yolunda açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle binlerce Çerkez hayatını kaybetti. Büyük sürgünün 160. yılında Düzce Adige Kültür Derneği, sürgün yolunda hayatını kaybedenleri unutmadı. Düzce Belediyesi, Düzce Müftülüğü ile birlikte Sürgün sırasında yaşamını yitiren Çerkezler için mevlit okutuldu. Mevlide Düzce Müftüsü Osman aydın ile Düzce'de yaşayan Çerkezler katıldı. Mevlit sonunda konuşma yapan Müftü Osman Aydın, 160 yıl önce Çerkezlere yaşatılan sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Cedidiye Camii'nde okunan mevlit öncesinde açıklama yapan Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, 160 yıl önce yaşanan dramın acısının halen devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanoğlu soykırımı hak etmiyor. Bu akşam ölmüş şehitlerimizin mevlidi için toplanmış bulunmaktayız. Sürgün edilişimizin 160. yılı. Bunu içimizde çok hissediyoruz. Unutmayacağız. Çocuklarımıza da bunu unutturmamaya çalışacağız. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insan oğlu soykırımı hak etmiyor."

Büyük sürgünün 160. yılı Düzce'de 24 Mayıs'ta yapılacak etkinliklerle anılacak. - DÜZCE