Çerkezlerin sürgününün 160. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çerkezlerin sürgününün 160. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Çerkezlerin sürgününün 160. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Düzce Adige Kültür Derneği, Çerkezlerin vatanlarından sürgün edilişinin 160. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okuttu. Sürgün yolunda binlerce Çerkez açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Düzce Belediyesi ve Düzce Müftülüğü de etkinliğe destek verdi.

21.05.2024 23:24  Güncelleme: 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezlerin vatanlarından sürgün edilişinin 160. yılında hayatını kaybedenler için Düzce Adige Kültür Derneği tarafından mevlit okutuldu.

Çarlık Rusya'sında 1864 tarihinden itibaren Çarın baskılarıyla vatandaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Sürgün yolunda açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle binlerce Çerkez hayatını kaybetti. Büyük sürgünün 160. yılında Düzce Adige Kültür Derneği, sürgün yolunda hayatını kaybedenleri unutmadı. Düzce Belediyesi, Düzce Müftülüğü ile birlikte Sürgün sırasında yaşamını yitiren Çerkezler için mevlit okutuldu. Mevlide Düzce Müftüsü Osman aydın ile Düzce'de yaşayan Çerkezler katıldı. Mevlit sonunda konuşma yapan Müftü Osman Aydın, 160 yıl önce Çerkezlere yaşatılan sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Cedidiye Camii'nde okunan mevlit öncesinde açıklama yapan Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, 160 yıl önce yaşanan dramın acısının halen devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanoğlu soykırımı hak etmiyor. Bu akşam ölmüş şehitlerimizin mevlidi için toplanmış bulunmaktayız. Sürgün edilişimizin 160. yılı. Bunu içimizde çok hissediyoruz. Unutmayacağız. Çocuklarımıza da bunu unutturmamaya çalışacağız. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insan oğlu soykırımı hak etmiyor."

Büyük sürgünün 160. yılı Düzce'de 24 Mayıs'ta yapılacak etkinliklerle anılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Müftü, Düzce, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezlerin sürgününün 160. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
19:51 Isparta’da Eğirdir Gölü’nde 7 adet el bombası bulundu Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 00:54:58. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezlerin sürgününün 160. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement