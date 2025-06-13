Büyükada'da Mahsur Kalan Kedi 8 Gün Sonra Kurtarıldı

(İSTANBUL)- Büyükada'da denize düşerek kayalık bölgedeki kanalda mahsur kalan kedi, İstanbul İtfaiyesi, Adalar Belediyesi İşletme Müdürlüğü personeli, Belediye Veterinerlik Hizmetleri Birimi personeli ve Adalar Mahalle Afet Gönüllüleri'nin sekiz günlük yoğun çabasının ardından sağ olarak kurtarıldı.

Büyükada'da denize düşen kedi, sekiz günün ardından sağ olarak kurtarıldı. Adalıların günlerdir süren umutlu bekleyişi, minik kedinin hayata tutunmasıyla sevince dönüştü.

Olay, sekiz gün önce, sahildeki bir restoranın altında bulunan dar ve erişimi zor bir kanal bölgesinde meydana geldi. Kayalıkların altına kadar ilerleyen kedi, hem ulaşılması güç hem de güvenlik açısından risk taşıyan bir noktaya sığındı. Kurtarma sürecinde kimi zaman gece boyunca nöbet tutuldu, kimi zaman da çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Minik kedinin bulunduğu noktaya mama ve su bırakılırken, tahtadan bir kurtarma düzeneği de kuruldu. Günlere yayılan mücadele, bugün başarıyla sonuçlandı.

Minik kedi, İstanbul İtfaiyesi, Adalar Belediyesi İşletme Müdürlüğü Deniz personeli, Belediye Veterinerlik Hizmetleri Birimi personeli, Adalar Mahalle Afet Gönüllüleri, Adalar Belediye Meclis Başkanvekili Aytül Ekşiyan ve Ada sakinlerinin ortak ve koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.