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Büyükçekmece 2022 yılına 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi - Son Dakika

Büyükçekmece 2022 yılına 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi

31.12.2021 21:37
Büyükçekmece 2022 yılına 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi

Büyükçekmece'de 2022 yılına saatler kala 22 ıhlamur ağacı dikildi.

Büyükçekmece'de 2022 yılına saatler kala 22 ıhlamur ağacı dikildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, son yıllarda yaşanan doğa felaketlerine ve iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla 2022 yılını "Ekoloji Yılı" olarak ilan etmişti. Bu kapsamda 2022 yılına saatler kala 22 ıhlamur ağacı dikilerek "Ekoloji Yılı"nın ilk çevre etkinliği gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yılım ilk ağaç dikimi yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bölgeye 22 ıhlamur ağacı dikildi.

"2022 Ekoloji Yılını simgeledik"

2022'de "Ekoloji Yılı" kapsamında ilçeye yüzlerce ağaç dikileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi:

"2022 yılı Büyükçekmece Belediye Meclisi tarafından Büyükçekmece'de "Ekoloji Yılı" olarak ilan edildi. Bugün bölgemizde park ve bahçelerde bir çok faaliyetlerde bulunduk, ağaç diktik. Özellikle müstakilen bu sokağa 22 tane yetişmiş ıhlamur ağacı diktik. Sebebi 2022 "Ekoloji Yılı"nı simgelemektir. Onun adına diktik. 2022 yılının hayırlı uğurlu olması, bereket getirmesi için diktik. Ihlamur ağaçları hoş kokusuyla, çiçeğiyle, çiçeğinden yapılan çayıyla herkesin bildiği tanıdığı muhteşem bir ağaçtır." - İSTANBUL

Büyükçekmece 2022 yılına 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi
Büyükçekmece 2022 yılına 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi

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Büyükçekmece Belediye Başkanı, Büyükçekmece, Hasan Akgün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükçekmece 2022 yılına 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece 2022 yılına 22 ıhlamur ağacı dikerek girdi - Son Dakika
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